Megújult köntösben a héti szikvíz

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara különdíját vehette át a Héti Szikvíz képviselője az idei Gömör Expon.

A kis faluban immár több mint két évtizede gyártják már a flakonos szódát, de mivel a környezet változik, a világban számos újdonságot vezetnek be, ők is azon dolgoznak, hogy haladjanak a korral.

Hódít az eldobható

– Az a tapasztalatunk, hogy a visszaválthatós kiszerelést egyre kevesebben keresik, ezért most már mi is az eldobhatós formát részesítjük előnyben. Emellett ízesítjük is a vizet, ami egyre közkedveltebb az emberek körében – mondta Szabó István, a Héti Szikvíz képviselője. – Továbbra is a régi, bevált formában készülnek a termékeink. A vezetékes, hálózati vizet megszűrjük, utána dolgozzuk fel különféle formákban. Az üzletvezetői feladatokat én látom el, az üzemben pedig még ketten dolgoznak.

Szabó István hozzátette: a palackozott ásványvízpiacon a konkurenciával elég nehéz harcba szállni, különösen egy olyan kis faluban működő vállalkozásnak, mint az övék. Valakitől mindig érkezik valami újdonság, amire reagálni kell, különben végképp lemaradnak.

Nagyobb területen

– Helyben és járási szinten érhetőek el a termékeink. A falun belül Putnokon, Ózdon, Kazincbarcikán és a nagyobb városok környékein kapható a Héti Szikvíz – tette hozzá a vállalkozás vezetője. – Igyekszünk haladni a korral, rövidesen fejlesztenünk, bővítenünk kell, mert a kapacitásunk most már nem tudja kielégíteni a keresletet. Szeretnénk a közeljövőben nagyobb területen megjelenni, és mivel a szlovák határ is közel esik hozzánk, igyekszünk a felvidéki településeket is megcélozni. Ehhez azonban a gépparkunk megújítására is szükség lesz, de azon dolgozunk, hogy sikerüljön az előrelépés.

A Héti Szikvíz vezetője a BOKIK-tól kapott vásári díj kapcsán kiemelte: ’98-ban indították el a kisvállalkozást, de akkor még nem is sejtették, hogy két évtized után is talpon tudnak maradni. Sokáig csak a szódát forgalmazták, de időközben az ízesített italok is előretörtek. Szabó István kiemelte: van egy-két slágeríz, amit az is jelez, hogy lassan több fogy ezekből a termékekből, mint a sima vízből.

