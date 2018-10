Megújult helyen pihenhetnek Miskolcon

A keddi megnyitón előbb Grubert Roland, a Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezetének igazgatója köszöntötte a megjelenteket, aki úgy fogalmazott, az átadó minden a megyében dolgozó vöröskeresztes számára igazi ünnep.

Ünnepnek tekintik

– Ünnep azért, mert valóban nagyon modern és nagyon méltó férfi időszakos menedékhelyet adhatunk át a fedél nélküliek számára. Aztán ünnep azért is, mert a Magyar Vöröskereszt az elmúlt tíz évben nagyon egyenes stratégia mentén haladt a hajléktalanellátás fejlesztése ügyében. Lépcsője volt ennek az, mikor négy évvel ezelőtt egy teljesen új épületszárnyat adtunk át, mely szintén az éjjeli menedékhely szolgáltatásunk színvonalát növelte, és fontos lépcsőfoka a most átadott intézményrész is. Természetesen a stratégia itt nem ér véget, további fejlesztési terveink is vannak a jövőre nézve – hangsúlyozta Grubert Roland.

Az elmúlt hónapokban két hálóterem, az előttük húzódó folyosórészek és a szolgáltatásban dolgozó vöröskeresztes munkatársak öltöző és szociális helységei újultak meg teljesen. Ezen túl akadálymentesítették az épületet, mely több évtizedes problémát old meg mind a hajléktalan, mind a szociális ellátás területén is. A beruházás összesen 70 millió forintból, állami és uniós pályázati forrásból valósult meg – hangzott el.

Ellátás a legelesettebbeknek

– A krízisidőszak kezdetén különösen jelentőséggel bír a fejlesztés. Huszonöt éve lesz jövőre, hogy intézményünk egy percre sem zárt be, több ezer négyzetméteren várjuk most is a legelesettebbeket – tette hozzá a vöröskereszt megyei igazgatója.

– Mindig kiemelten fontos esemény, ha egy társadalmi feladat elvégzése érdekében adhatunk át új eszközöket, vagy régieket teljesen új köntösben. Ez segíti azt a tevékenységet, mely a város számára fontos, másrészt mutatja is elkötelezettségünket a feladattal kapcsolatban – ezt már dr. Kiss János, Miskolc alpolgármestere mondta, aki méltatta a Magyar Vöröskereszt sok évtizedes munkáját, a vérellátástól kezdve az utcai szociális jelenléten át egészen a hajléktalanszálló üzemeltetéséig.

Az alpolgármester az mondta, az október 15-én megváltozott jogszabályi környezet különösen felértékeli ezeket a beruházásokat.

Egyensúlyt teremtenek

– Az önkormányzat és a vele együtt dolgozó hajléktalanokat ellátó szervezetek nagyon komolyan veszik az Alaptörvény azon előírásait, mely az elesettek és a szegények megsegítésére, az emberhez méltó lakhatás feltételeinek megteremtésére, a közterület közcélú használatának védelmére irányulnak, de azt is, mely kimondja, hogy tilos az életvitelszerű közterületi tartózkodás. Úgy gondolom, kötelességünk megteremteni az egyensúlyt a két véglet között. Én azért örülök ennek a beruházásnak, mert ez a megújult épületszárny segíti céljainkat – szögezte le dr. Kiss János.

Tajthy Ákos

Háromszáz fő számára tud szállást biztosítani a Hajléktalanokat Gondozó Központ az alábbiak szerint. Az egész évben nyitvatartó éjjeli menedékhelyen 80 a krízisidőszakban nyitva tartó időszakos menedékhely 58 (23 nő és 35 férfi), az átmeneti szálló 100, a szociális otthon 60 főt tud fogadni. Ezen felül százfős nappali melegedőt, kétszáz főre főző népkonyhát és október 1-jétől tizenöt fő számára befogadó szálláshelyet is üzemeltet a hajléktalanok számára a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete Miskolcon.

