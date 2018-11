Megújult az állomás útja Sárospatakon

A program egyik elemeként Borsod megyében a 38 305-ös jelű Sárospatak állomáshoz vezető út 364 méteres szakasza teljes körűen újult meg. A felújítás során a kivitelező a burkolat profilmarását követően 5 centiméter vastag kopóréteget épített be. A felújítás kiterjedt az útcsatlakozások, kapubejárók és aknafedlapok helyreállítására és az út mellett lévő járda felújítására is. Új útburkolati jeleket festettek, cserélték a jelzőtáblákat és az útszélesség jelző oszlopokat is.

