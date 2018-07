Megújult a Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő

A Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő vezetőségének közleménye:

Tisztelt Lakosok, Kedves Vendégeink!

A műszaki átadás már megtörtént – szombaton, július 14-én pedig a nagyközönség is birtokba veheti a megújult főbejáratot és öltözőépületet. Ez azt is jelenti, hogy pénteken, 13-án délután 2 órától az ideiglenes konténerben lévő pénztárunk nem üzemel. Aznap délután csak a Szoros-patak felőli hátsó bejáratnál tudnak a vendégek jegyet váltani. Mint arra emlékezhetnek, a főbejárat épületének megújítása tavaly novemberben kezdődött. A most elkészült bővítés és korszerűsítés jelentősen növeli majd látogatóink komfortját. Ez az átépítés az első lépése egy háromlépcsős beruházásnak. Elkészült terveink alapján folytatásként a már mindenki által nagyon várt fedett fürdő és wellness épület megvalósítását tervezzük.

Bogácsi Gyógy-és Strandfürdő vezetősége

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA