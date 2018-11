Megújulnak a mozik Miskolcon

Átalakítási munkák miatt van zárva jelenleg a Cine-mis Kft. által üzemeltetett két miskolci moziterem. Ahogyan azt Novák Iréntől, a mozikomplexumnak is helyet adó Miskolci Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, az Uránia és a Béke terem korszerűsítése november 15-én kezdődött.

– A termekben található több mint tíz éves székeket a mostaninál sokkal kényelmesebbre cserélik, de fontos az is, hogy a felújítás eredményeként a jövőben a mozgáskorlátozott vendégek is maximálisan élvezni tudják a filmeket – mondta.

Padlószőnyeg, függöny, székek

A mozi két termében összesen kétszázhét új moziszéket helyeznek el – hatvannyolcat a Béke, százharminckilencet pedig az Uránia-Art teremben –, de mindkét helyiségben kicserélik a szőnyegpadlót és a sötétítő függönyöket, valamint több, már aktuális belső felújítást is elvégeznek.

Novák Irén hozzátette, a népszerű mozitermeket kicsivel több mint két hétig kell nélkülözni a látogatóknak.

A beruházás abból a több mint kétszázharminchat millió forintból valósult meg, melyet rendezvényhelyszínek korszerűsítésére nyert el korábban Miskolc önkormányzata.

A bábszínház is

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program forrásából megvalósuló projekt keretein belül a MüHa mozitermek mellett a Csodamalom Bábszínház is korszerűsödött: a színházterem, a közösségi fogadóterek és a vizesblokkok is megújultak, akadálymentesítették az épületet és két új vetítőtermet is kialakítottak.

