Megújul és megszépül a putnoki református templom

Negyvenmillió forintos minisztériumi támogatást, valamint a gyülekezet többéves adományát felhasználva újítják fel a putnoki református templomot, amely 1795-től kezdődően közel egy évtizeden keresztül épült a korábbi fatemplom helyén. Ezekben a hónapokban a külső és a belső rekonstrukció egyaránt megvalósul, a kivitelezés már meg is kezdődött.

A pala lekerül, helyére egy modern, korszerű cserépburkolatot kap a templom.” Dérer Zsolt

A fejlesztéssel kapcsolatban Dérer Zsolt református lelkész elmondta: a padokat már szétszedték, a felhasználható anyagokat a padlástér felújítására fogják felhasználni. A tetőtérrel kapcsolatban nehézséget okoz, hogy csupán gerendák találhatóak, nincs semmilyen deszkázat, de ezt a jövőben az újrahasznosított anyagokkal pótolni tudják.

Tetőt is cserélnek

– Kicserélik a tetőszerkezet is – folytatta a református lelkész. – A pala lekerül, helyére egy modern, korszerű cserépburkolatot kap a templom. A nedvesedés miatt a falakat két-három méter magasságig le kell verni, utána egy speciális, lélegző vakolatot visznek fel a szakemberek. Tudjuk, hogy ez sem tekinthető végleges megoldásnak, de jó lenne, ha néhány évtizeden keresztül a fal szárazon maradna. Kívülről ugyancsak új vakolás és színezés várható, és a toronysisaknál felmerülő problémákat is orvosolni kell. A hólé és az eső éveken keresztül becsorgott a lemezek között, áztatta a vakolatot, ami nagy darabokban hullott le. Életveszélyes volt a torony alatt megállni, ezért is kerítettük el. Szerencsére ez is ki lesz javítva, le lesz festve. A régi padok helyére újak kerülnek, ami szintén időszerű volt, hiszen a jelenlegi ülőhelyek több mint kétszáz évesek voltak. Az ablakokat és a nyílászárókat is cseréljük, és a fűtéskorszerűsítés kapcsán az elavult vezetékek helyére is újak kerülnek.

Dérer Zsolt hangsúlyozta: a felújítás ideje alatt a református templomban nem tudnak istentiszteletet tartani. Július végéig ezért az evangélikus templomba várják a gyülekezet tagjait a megszokott időpontban, vasárnaponként délelőtt 10 órára.

ÉM-ME

VISSZA A KEZDŐOLDALRA