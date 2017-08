Megújul a Tündérkert, több gyereket fogadhat

Az épület felállványozva, gyerekek helyett pedig munkásokat találtunk a folyosókon. A felújítás jól halad, a vállalkozó szerint egy hónappal hamarabb befejezhetik a munkát.

Az épületre ráfért a rekonstrukció, hiszen közel negyven éve épült – amikor a környező lakótelepi bérházak –, és azóta semmilyen felújítást nem végeztek rajta. Mindezt Hubay György, a terület önkormányzati képviselője mondta el portálunknak.

– Elsődleges szempont volt az épület energetikai korszerűsítése – sorolta. – Éppen ezért a beruházás része a külső és belső nyílászárók cseréje, a fűtési rendszer felújítása, az épület és a tető szigetelése. De napelem is került az óvoda tetejére, ez majd a melegvíz- szolgáltatásban jelent segítséget az intézménynek.

Fotó: Ádám János © Fotó: Ádám János

A csaknem négy évtizedes épületben korábban szolgálati lakás is működött, de ez a lakrész mára kiüresedett, ott állt kihasználatlanul. A felújításnak köszönhetően ez is csoportszoba lesz, így 25 gyerekkel több óvodást fogadhat az intézmény, így már több mint százan járnak majd a Tündérkert Óvodába. Az új csoportszoba mellett pedig tornaszoba is épül. A gyerekek itt is, valamint a megújuló udvaron is sportolhatnak majd.

Hubay Györgytől megtudtuk, tavalyelőtt képviselői alapjának terhére, egymillió forintból újította fel az udvari eszközök egy részét, de ezek mellé most új játszóeszközök is érkeznek.

A 191,5 millió forintos beruházás befejezési határideje október közepe, de az építési vállalkozó szerint szeptember közepére elkészülhet az épület rekonstrukciója – tette hozzá Hubay György. Amíg a felújítás tart, a gyerekek a közeli Bársony János utcai óvodába járnak, ami a közelmúltban lett felújítva.

– ÉM-NSZR –

