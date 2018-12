Megújul a rendelő és a védőnői szolgálat Lácacsékén

„Az önkormányzatnak nincsenek anyagi gondjai” – ezzel fogad mosolyogva Lácacsékén Fedor László, a település polgármestere.

– Ilyen nyugodt évünk nagyon régen volt – mondja Fedor László. – A sikeres pályázatainknak köszönhetően folyamatosan gyarapodik a település, és ez remélhetőleg a jövőben is folytatódni fog. A legnagyobb mértékű beruházásunk a szegregációs pályázatnak köszönhető. Ebben a projektben összesen 400 millió forintot fordíthatunk a kisebbség integrálására. Három év alatt összesen 60 embert kell különböző képzésekbe bevonni. Ezekre a tanfolyamokra összesen 200 millió forint áll rendelkezésre. Ezen felül 5 szociális bérlakást is építhetünk a faluban. Ez a program idén indult el és 2020 végéig kell majd befejeznünk. Az egészségügyi intézményekre 67 millió forintot nyertünk. Ebből újul meg az orvosi rendelő és a védőnői szolgálat.

Egyre többen dolgoznak

Korábban a legnagyobb foglalkoztató az önkormányzat volt a település a közfoglalkoztatás keretein belül.

– Jelenleg 30 embert tudunk alkalmazni a közfoglalkoztatásban – mondja a polgármester. – Férfiak már nincsenek is köztük, hiszen valamennyien elhelyezkedtek. A legtöbben Sátoraljaújhelyre és Kisvárdára járnak dolgozni. Településvezetőként jó látni, hogy a délutáni munkásbuszokról egyre többen szállnak le Lácacsékén. A közfoglalkoztatásban megmaradt a kosárfonás, mint helyi sajátosság. Most tervezünk rongyszőnyegeket is gyártani. Ezen felül megmarad a mezőgazdasági program, de ott csak konyhakerti növényekkel foglalkozunk és egynyári virágokat, gyógynövényeket telepítünk be, valamint egy 1,5 hektáros területen fogunk köszmétét termeszteni, ilyen sehol sincs a környéken ekkora területen.

ÉM-BG

VISSZA A KEZDŐOLDALRA