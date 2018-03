Megújul a putnoki gimnázium

A Kazincbarcikai Tankerületi Központ sikeres pályázatának köszönhetően hamarosan megújult környezetben tanulhatnak a putnoki Gomba Levente Gimnázium diákjai. Az oktatási intézmény, tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére ötvenmillió forint áll rendelkezésre.

Azonos környezetet

Napjainkban az iskolák különböző kapacitással, más-más infrastrukturális háttérrel, felszereltséggel és színvonalon biztosítják a nevelési-oktatási feladatellátást. Éppen ezért a putnoki intézményt is érintő pályázat elsődleges célja az, hogy az egész ország területén lehetőleg azonos tanulási környezetet biztosítva, minőségi oktatásban, értékközvetítő, támogató nevelésben részesüljenek a tanulók. Az „Állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” című felhívásnak köszönhetően országosan 438 projektet hirdettek nyertesnek. Ebből százhúsz az Észak-magyarországi régióban, 85 Borsod-Abaúj-Zemplén megyében valósulhat meg.

Az elnyert forrásból Putnokon közel 34,5 millió forint fordítható a tantermek, és azok elérését szolgáló folyosók, közlekedők felújítására és a műszaki ellenőri szolgáltatásokra. A beruházás lefolytatását elnyerő kivitelező cég szakemberei a tantermekben 676 m2 felületen bontják majd fel a hajópadló burkolatot, a tornateremben pedig 90 m2-en a meglévő parketta borítást szüntetik meg. Helyükre 15 cm vastag vasalt beton aljzatot tesznek, majd a helyiségeket kifestik. Megújulnak a vizesblokkok, kicserélnek 40 darab nyílászárót, az iskola udvarán 320 négyzetméteren új térburkolatot raknak le. Mindezek mellett a pályázat új bútorok és berendezési tárgyak beszerzését is lehetővé teszi.

Megfelelő ütemben

A fejlesztés előkészítése ütemtervnek megfelelően zajlik. A projektmenedzsment már az elmúlt esztendő utolsó hónapjában felállt, a megvalósításhoz szükséges szerződéseket megkötötték és elkezdődtek a közbeszerzési eljárások is. A vállalkozói szerződést a tervek szerint május végén megkötik, vagyis a tanév végén meg is kezdődhet a munka, amelynek augusztus végére be is kell fejeződnie. Az új tanévet tehát már megújult környezetben kezdhetik meg a Gomba Levente Gimnázium pedagógusai és diákjai.

ÉM-ME

