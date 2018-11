Megújul a Bortemplom Sátoraljaújhelyen

A sátoraljaújhelyi Bortemplom állami közpinceként épült Váczy-­Hübschl Kálmán tervei alapján és 1914-ben adták át. A szakemberek szerint az épület különlegességét nemcsak a rendkívüli építészeti megoldások és a látványos megjelenés adja, hanem az is, hogy mindent magába foglalt, ami akkoriban a szőlőtermelésre és borkereskedelemre alapozó tokaj-hegyaljai térséget jellemezte.

Ez a szép múlt alapvetően határozta meg a fel­újítás tervezését.” Radványi György

Impozáns épület

A most tervezett felújítás megálmodója a széphalmi Magyar Nyelv Múzeumát is jegyző Radványi György Ybl-díjas építész lapunknak elmondta: a város már akkoriban közlekedési csomópontnak számított, ami az utasforgalom mellett a kereskedelmet is szolgálta. Vagyis a városba érkezők először az újhelyi hegyek előtt magasodó Bortemplom impozáns épületével találkoztak, egyben itt zajlott a régió gazdasági életének jelentős része is. Mint mondta, ez a szép múlt alapvetően határozta meg a felújítás tervezését, hiszen a gazdagon díszített épület arculatát úgy kell megőrizni, hogy közben a megváltozott funkciók is megvalósuljanak.

Radványi György emlékeztetett rá, hogy az épület az elmúlt két évtizedben elhanyagolt állapotba került, a legfontosabb feladat az ebből fakadó problémák – például a vizesedés – kiküszöbölése. A mai energetikai követelményeknek belső szigeteléssel felel majd meg az épület. A korábbi úgynevezett rakodótérből fogadóteret alakítanak ki. Meghagyják a vasútállomás felé eső iparvágányhoz kapcsolódó infrastruktúrát egy későbbi, ehhez kötődő fejlesztés lehetőségét meghagyva – közölte a tervező. Megújítják a belső közlekedést a pincétől a toronyig, egyebek mellett felvonó segíti majd a szintek közötti mozgást. Az épület mindent kínál majd a vendégeknek, ami egy látogatóközponttól elvárható. A toronyba tervezett vendéglátóegység megfelelő színvonalú kiszolgálását pedig egy étellift biztosítja majd. Megújulnak majd a jelentősebb hegyaljai települések címereit ábrázoló képek és a porcelánbetétes díszítőelemek is – közölte Radványi György.

Összetett funkciót

A város fokozatosan szerzett tulajdonjogot a korábban kusza tulajdonosi viszonyokkal rendelkező Bortemplomban. Szamosvölgyi Péter, Sátoraljaújhely polgármestere tudósítónkat arról tájékoztatta, hogy összetett funkciót szánnak az épületnek. A páratlan látvánnyal kecsegtető toronyban például kávézó működik majd, a nagyterem pedig konferencia- és éttermi lehetőségeket kínál. Az étterem nem folyamatosan, hanem megrendelés alapján működne – tudatta a város vezetője. Tervezik irodák kialakítását, a felújított pincében pedig a hagyományos funkciók mellett kiállításokat is elképzelnek. Egy fiatal fejlesztőcsapat tervezi a Bortemplom interaktív kiállítását, amely a polgármester ígérete szerint rendkívül élvezetes, ötletes, ezért várhatóan nagyon népszerű lesz a látogatók körében. Terveznek olyan szakmai programokat is, amelyek mindenkinek hasznosnak lesznek, aki komoly szereplője a Tokaji borvidéknek – mondta Szamosvölgyi Péter. Hozzátette: a beruházásról kormányhatározat van, most zajlik a részletek egyeztetése. Ha minden jól megy, jövőre elkezdődhet a felújítás.

BSZA

VISSZA A KEZDŐOLDALRA