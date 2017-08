Megújul a BOKIK székháza Miskolcon

Szeptember elsejével új helyen, a Vologda utca 3. szám alatt várja a vállalkozásokat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK), ugyanis hamarosan elkezdődik a miskolci székház felújítása.

– Több mint húsz éve dolgozunk a jelenlegi épületben, amelyben a megépítése óta nem történt jelentősebb átalakítás, illetve felújítás. A „gazdaság háza” mára energetikai és műszaki szempontból is leromlott állapotba került, és bár folyamatos kontroll alatt tartottuk az épületet, idővel balesetveszélyessé válhatna, így megkerülhetetlen a felújítása. Nem beszélve arról, hogy a megújult miskolci főutcán már csúnya látványt nyújt – jelezte Bihall Tamás, a BOKIK elnöke.

Kérdésünkre elmondta, a hónap végéig teljesen kiürítik a székházat a zavartalan felújítás érdekében, amelynek során megújul a tetőszerkezet és a homlokzat is, így külső látványában egy modern épület fog megjelenni. A belső felújítások keretében elvégzik a szükséges energetikai fejlesztéseket is. Az átalakítások közül a legfrekventáltabb közösségi tér, a nagy terem átalakítását emelte ki, ami méretében és színvonalában is jelentős változáson esik majd át.

Hat-nyolc hónap

Megtudtuk, a látványtervek elkészültek, a pályázók kiválasztása pedig a közbeszerzési eljárás keretében folyamatban van. Szeptember közepéig várható a nyertes generálkivitelező kiválasztása, és a szerződéskötést követően, még szeptemberben elindulhat a munka. Várhatóan hat-nyolc hónap múlva, 2018 tavaszán költözhet vissza a szervezet a megszépülő székházba.

– Megyei kamaraként természetesen arra törekszünk, hogy csak megyei vállalkozások vegyenek részt a projektben. Nagy lélegzetű munka ez a BOKIK életében, mind a költségvetést, mind az ügy lebonyolítását illetően. De bízunk benne, hogy a tervek szerint pontosan, precízen fog haladni a kivitelezés, és a vállalkozók nem éreznek majd ez idő alatt minőségi romlást a kamarai szolgáltatásokban – mondta Bihall Tamás.

– ÉM-UM –

Hasznos infók

Ideiglenes cím: Vologda utca 3., az ÉMÁSZ székház mellett.

Postacím: 3525 Miskolc, Vologda utca 3.

A postafiókcím változatlan: 3501 Miskolc, Pf.: 376.

A BOKIK e-mail-címei változatlanok!

A telefonszámok sem változnak, de várhatóan kevesebb vonal lesz.

A www.bokik.hu honlapon valamennyi elérhetőségről naprakész tájékoztatást kaphatnak az ügyfelek.

Békéltetés

A kamara által működtetett Békéltető Testület is az új helyen, a Vologda út 3. szám alatt várja az ügyfeleket. A fogadóórák rendje változatlan: Hétfő–csütörtök 9.00–15.00, péntek 9.00–12.00.

