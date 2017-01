Megtizedelte a fagyos szél az érdeklődőket a miskolci régiségvásáron

Vasárnap rendezték az év első régiségvásárát Miskolcon, a szervezők azonban nem számoltak a sarkvidéki időjárással és a megdőlő hideg rekorddal, így szokatlanul szolidra sikerült a kínálat és kereslet is.

Mindig látunk valami újat, most tőzegáfonya lekvárt. Kovács Éva

A wc-ben melegedtek

Ezúttal nem volt dolguk a zöld mellényes szervezőknek, nem kellett ugyanis attól tartani, hogy a tömeg feltartja a villamosközlekedést vagy baleset történik. A Városház téren alig néhány sátor, az Erzsébet téren tizenegynéhány árus, a sétálóutcán pedig elszórt fagyoskodók várták azokat, akik az mostani tél eddigi leghidegebb hétvégéjén a régiségvásárt választották vasárnapi programnak.

Volt olyan kereskedő, aki az ország másik végéből érkezve hajnal egykor kelt és öt óra után már a helyszínen volt, de a hideg kis híján elvette a kedvét attól, hogy kipakoljon.

– Mínusz 15-16 fok hajnalban, kora reggel, amikor ideértünk, abban sem voltunk biztosak, hogy meg lesz tartva a vásár – mondja Zsolt és társa, akik órákat, dísztárgyakat kínáltak. Hozzátették, többször mennek váltogatva a közeli mellékhelyiségbe, mint ahányszor a szükség vinné őket, de ott legalább kicsit megmelegszenek egy pár percre. Ha pedig hazaérnek, egy forró vizes fürdő lesz az első dolguk.

A karácsonyi jó volt

Decemberben a szokásos hónap eleji mellett karácsony előtt is rendeztek egy régiségvásárt, ezeken sokan voltak, mondja Katalin, aki elsősorban porcelánokat árulva fagyoskodott úgy beöltözve, hogy szinte csak a szemei látszottak ki.

– Az időjárás mindig nagy befolyással van a vásárra, mint minden szabadtéri rendezvényre. Nyáron, ha jó az idő, mozdulni sem lehet, ha esik az eső vagy ilyen hideg van, akkor pedig ilyen gyér az érdeklődés, mint most – jegyezte meg.

Hozzátette, hogy az időjárás mellett az is gond, hogy az ünnepek miatt kiköltekeztek az emberek és nincs miből vásárolni. Úgy döntött, délnél nem is marad tovább, pedig, ha jó a forgalom, akkor három-négy óráig is kint szoktak maradni.

Védekeztek, ahogy tudtak

Jól ment a forró tea és a forralt bor, az árusok és a vásárolók is szívesen fordultak a meleg italokhoz védelemként. Néhány kereskedő egy kis pavilont állított fel és plédekkel, szőnyeggel fedte be az oldalait, majd felváltva melegedtek benne. Mint elmondták, ők kitartanak, mert dél után melegszik kicsit az idő, és az ebédet követően még várható, hogy többen mennek ki.

Bár jóval kisebb volt a kínálat, mint máskor, azért most is megtalálhattak az érdeklődők mindent, ami egy régiségvásáron előfordulhat. Most is a könyvek, a lakásdíszek és a gyerekjátékok vonzották a legtöbb érdeklődőt. Sokan fordultak meg a méz-, sajt-, húsárus sátránál és megnőtt az érdeklődés egy szűcs irha kabátjai és szőrmés sapkái iránt, aminek viszont most van a szezonja.

Váza és szótár

Kovács Éva a párjával szokás szerint nézelődni indult a régiségvásárba, ugyanis szinte minden alkalommal kilátogatnak, így a nagy hideg sem tartotta vissza őket az idei elsőtől.

– Nincs igazán konkrét célunk, de azért, ha egy szép, az elképzelésünknek megfelelő vázát sikerülne találni, azt lehet, hogy megvennénk. Illetve egy jó árú és állapotú német szótár is érdekelne esetleg. Minden alkalommal látunk valami újdonságot, most tőzegáfonya- és szőlőmaglekvárt kóstoltunk és vásároltunk – tette hozzá.

