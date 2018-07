„Megtanultuk nemcsak rendesen felvenni, hanem méltósággal viselni is az egyenruhát…”

A kibocsátó ünnepségen megjelent Papp Károly rendőr altábornagy, a Belügyminisztérium közbiztonsági főigazgatója, dr. Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató, jelen voltak a főigazgatóság vezetői, a megyei katasztrófavédelmi igazgatók, az oktatási intézmények képviselői, és természetesen a végzősök családtagjai, hozzátartozói. A jelentés beadása és a Himnusz elhangzása után a hallgatók tiszthelyettesi fogadalmat tettek, amelynek szövegét Szabó Ádám olvasta elő. Miután az őrmester átadta a hallgatók által aláírt esküokmányokat Papp Károly tábornoknak, a közbiztonsági főigazgató emelkedett szólásra.

Az altábornagy beszédében emlékeztetett arra, hogy a katasztrófavédelem feladatrendszerét, szervezetét az elmúlt időszakban jelentős jogszabályi változások érintették, új feladatok kerültek a szervezethez, ezek a körülmények pedig törvényszerűen megkövetelték, hogy az oktatás, képzés rendszere is igazodjon az új feltételekhez, hiszen ezeket a feladatokat csak stabil, jól képzett, elkötelezett, megfelelő reagálóképességgel rendelkező állomány tudja végrehajtani. Papp Károly sorra köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a most esküt tett tűzoltók sikeres tanulmányaihoz, így megköszönte az oktatóknak, intézményeknek a színvonalas tevékenységet, a családtagoknak, hogy mindvégig támogatták, bátorították a hallgatókat. A főigazgató a most végzettek elöljáróihoz fordulva úgy fogalmazott, fontos, hogy a vezetők gondoskodjanak a beosztottaikról, tiszteljék, segítsék, neveljék, képezzék munkatársaikat. A tábornok végezetül a hallgatókhoz intézve szavait kijelentette, ezen a napon életpályájuk lényeges mérföldkövéhez érkeztek, hiszen mostantól az a dolguk, hogy esküjük szellemében hivatásos tűzoltókként betartsák a szabályokat, megfeleljenek az elvárásoknak, és ne csak hasznosítsák mindazt a tudást, amelyet az elmúlt hónapokban szereztek meg, hanem bővítsék is ismereteiket, fejlesszék képességeiket. Útravalóul pedig a következőket mondta az újoncoknak: „Az úton, amelyen most elindulnak, nem lesznek egyedül. Társaik vannak, és Önökön múlik, hogy a társaik bajtársaikká is legyenek. A tűzoltói szolgálat csapatmunka. Legyenek aktív, kezdeményező, önfeláldozó csapattagok. A munkájuk szolgálat. Szolgálatuk során mindig legyenek alaposak, körültekintőek, tartsák meg esküjük minden szavát, és annak szellemét.”

Az esküt tett hallgatók nevében Varga-Stadler Bálint tűzoltó őrmester mondott válaszbeszédet. Felidézte, mi minden történt velük a rendészeti szakgimnáziumok valamelyikében, illetve a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban eltöltött összesen öt hónap alatt. Elmondta: megtanulták nemcsak rendesen felvenni, hanem méltósággal viselni is az egyenruhát, felkészítették őket arra, hogyan kell a hivatásos tűzoltói szolgálat során adódó feladatokat szabályosan és biztonságosan végrehajtani, megismerték és kitágították képességeik határát. Mint Varga-Stadler Bálint mondta, számíthattak arra, hogy oktatóik a tanulási folyamat során támogatják, irányítják, kiigazítják őket, vigyáznak rájuk. Az őrmester beszédében úgy fogalmazott: mostantól egy régi, gazdag hagyományokkal rendelkező, de mindig megújulásra képes, fegyelmezett, de mégis szolidáris közösség tagjaivá váltak, és igyekszenek méltónak lenni erre a tagságra. Hozzátette, tisztában vannak azzal, hogy szép és elismert, de veszélyes és nehéz hivatás vár rájuk, ahol valódi eseteknél valódi fájdalommal, valódi félelemmel fognak találkozni, és ahol valódi segítséget kell nyújtaniuk. Varga-Stadler Bálint végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzásegítették a most végző hallgatókat ahhoz, hogy eredményesen zárhatják tanulmányaikat.

A beszédek után az országos katasztrófavédelmi főigazgató kiemelkedő tanulmányi eredménye és közösségi munkája elismeréseként elismeréseket adott át. Főigazgatói tárgyjutalmat vehetett át Szabó Ádám tűzoltó őrmester, Süli Bertalan tűzoltó zászlós, Pallang Áron tűzoltó őrmester, valamint Vincze László tűzoltó őrmester.

A rendezvény következő mozzanataként a hallgatói állomány képviselői elhelyezték a megemlékezés koszorúját a Hősi Halottak emlékműve előtt. Zárásként, a Szózat hangjait követően, az újonc tűzoltók díszmenetben elhaladtak az elöljárók előtt. A rendezvény végén Góra Zoltán tűzoltó vezérőrnagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató mondott pohárköszöntőt. Gratulált a végzett hallgatóknak, közülük is kiemelte a jó teljesítményért elismerésben részesült négy kollégát. A tábornok köszönetet mondott az oktatás megszervezésében, lebonyolításában résztvevőknek, mint mondta, közösen sikerült elérni, hogy ma több mint százhuszan tehettek tiszthelyettesi fogadalmat. Emlékeztetett arra, hogy 2012 óta már nagyjából ezerötszázan vettek részt a képzésben. Góra Zoltán hangsúlyozta, az iskola befejezésével azonban nincs vége a tanulásnak, a fejlődéshez folyamatos felkészülésre van szükség. Egyben azt kérte a katasztrófavédelmi igazgatóktól, mentoroktól, hogy kövessék figyelemmel nemcsak a végzett hallgatók fejlődését, hanem ami legalább ennyire fontos, a közösségbe való beilleszkedésüket is.

