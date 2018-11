Megtalálták a saját útjukat Sajógalgócon

Különleges, egyedi készítésű fatálak és házi galagonya-, valamint csipkelekvár – Sajógalgóc saját készítésű termékei ezek, melyekkel egyre több vásáron, kiállításon jelenik meg az alig négyszáz főt számláló kistelepülés. Jaskó Péter polgármester szerint termékeikre – melyet a helyiek készítenek a közfoglalkoztatási programok keretein belül – egyediségük miatt egyre többen figyelnek fel.

Nagy vágyam volt, hogy legyen a településünknek saját terméke.

– Polgármesterként az első ciklusomat töltöm, viszont korábbi és jelenlegi falugondnokként is szívügyem Sajógalgóc fejlődése. Nagy vágyam volt, hogy legyen a településünknek saját terméke, és a galagonyánál jobbat keresve sem tudtunk volna találni az induláshoz, hiszen a galgóc szó az tulajdonképpen galagonyával benőtt helyet jelent. Így aztán rendbe tettünk egy önkormányzati területet, beültettük galagonyával, ezzel létrehoztunk egy gyógynövényes látványerdőt is. Máshol irtják ezeket a bokrokat, nekünk viszont érték, hiszen a terméséből lekvárt főzünk, ami nagyon kedvelt, hiszen kedvező hatással van a szív- és érrendszerre. Viszont ez csak az első lépés volt.

Középpontban a galagonya

A galagonya, mint motívum ugyanis a fatálakon is megjelenik, hiszen az első termékük egy galagonya bogyót formáló tál volt, melynek füleire galagonyaleveleket faragtak.

– Ez lett a mi védjegyünk, Sajógalgóc első helyi kézműves terméke – mutatja büszkén Jaskó Péter. Mára persze jócskán bővült a formavilág: hegedű, állatformák, kis és nagy csülök – a határ mondhatni, a csillagos ég, de legalábbis a nyers fa, amiből dolgozni kezdenek a szorgos kezek.

A termékek készítéséből egyébként a falugondnok-polgármester is kiveszi a részét, hiszen – mint megtudtuk – alapszakmája kádár, így a legtöbbeknek ő tanította meg a mesterség csínját-bínját.

– Egyedülálló program volt ez a közfoglalkoztatási programok történetében, viszont megérte, hiszen termékeink megállják a helyüket bárhol. Jó bizonyíték erre, hogy tavaly a megyei közfoglalkoztatási vásáron olyan sikert arattunk, hogy meghívtak az országos rendezvényre, ahol százharminckét stand közül „első bálozóként” hoztuk el a legszebb standnak járó díjak egyikét.

Siker sikerre

Öt éve már, hogy gyerekek számára fafaragó táborokat is szerveznek a tájházban a Sajógalgócért Egyesülettel együtt. A település vezetője szerint erre a programra is hatalmas az igény, a jelentkezők száma alapján már két-három tábort is tarthatnának, de az erőforrásaik korlátozottak. A népszerűség titka a település vezetője szerint az alkotás öröme, hogy a saját készítésű faragványai­kat haza is vihetik, a közös munkáik pedig a települést gazdagítják. A táborokon készült el a tájház, a temető és a játszótér kapuja is.

– Nem olyan rég, Szent Vendel ünnepén állítottuk fel a gémeskutunkat is, melyet mi itt galgócon csak „köpűskútnak” hívunk. Ezzel az emlékművel a település múltja előtt kívánunk tisztelegni, viszont mivel a vályúhoz már ma nem hozzák itatni a jószágokat, annak oldalában lócát is kialakítottunk, így közösségi funkciót is betölthet majd a kis park.

A program népszerűsége miatt egyébként fafaragó műhely kialakításán dolgoznak a helyiek, a közelmúltban megkapott Start plusz díj támogatásából pedig a korszerű eszközök beszerzésére is megvan a fedezet. Ha a létesítmény elkészül, még a mostaninál is jobb körülmények között tudják majd előállítani a termékeiket.

Sajógalgóc tehát köszöni, jól van, a szennyvíz, a gáz, a kábeltévé és internet is már rég elérhető, az utak aszfaltozásával is végeztek már korábban, a település közepén folyó patak medrének rendezésére pedig sikeresen pályáztak. Már a kivitelezőt is kiválasztották, így tavasszal ez a munka is megindulhat – zárta Jaskó Péter.

Tajthy Ákos

