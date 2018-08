Megszépülnek, kibővülnek az oktatási intézmények

A nyár a karbantartások, felújítások időszaka – nincs ez másképp Bánhorvátiban sem. Földvári István polgármester érdeklődésünkre elmondta, a település életében fontos történés, hogy bölcsődei foglalkoztatószobával bővül a helyi óvoda.

Ezekre a munkákra már évek óta hatalmas szükség volt.” Földvári István

– Igény van a szolgáltatásra, ezért úgy döntöttünk, önkormányzati forrásból kialakítjuk ezt a szobát. Mindezt úgy, hogy a korábbi étteremben bölcsődei szobát hoztunk létre, és egy új éttermet is létesítettünk. Az engedély megadásához már csak egy elkülönített bölcsődei játszóudvar szükséges, szeptemberre ez is működni fog – mondta a település vezetője, aki hozzátette, a bővítéssel együtt a festést is elvégezték az intézményben.

Az iskola is

Megújulnak a Kazinczy Gábor Általános Iskola belső terei is. A munkálatokra – mint megtudtuk – már régóta nagy szükség volt.

– Az iskola épülete önkormányzati tulajdonban van, viszont a felújítás most a Kazincbarcikai Tankerület jóvoltából valósul meg. Kicserélik a teljes épületgépészetet, de cserélik a padlóburkolatokat, festik a falakat, és megtörténik a tornacsarnok teljes körű fűtéskorszerűsítése is. Ezekre a munkákra már évek óta hatalmas szükség volt, egy példával érzékeltetve: volt olyan tanterem, amiben még ugyanaz a parketta volt az elmúlt tanévben, amelyet még én is koptattam, hosszú évtizedekkel ezelőtt – hangsúlyozta Földvári István.

Három pilléren

– Közmunkaprogramunk fontos része az intézménykarbantartás, de zöldterületek kaszálása és a hidak, vagy járda- és a vízelvezetők felújítása is idetartozik. A harmadik pillér pedig a mező­gazdasági program, ennek keretében biztosítjuk a főzőkonyhánknak az alapanyagok egy részét. A Bánfarm a településünk közfoglalkoztatási centruma, melynek fejlesztését ebben a ciklusban is folytatjuk. Tavaly az egyik központi épület tetejét újítottuk fel, idén a nyílászárókat cseréltük ki, és reményeink szerint idén még felújíthatjuk ennek a belső terét is, a közmunkaprogram keretein belül – mondta Földvári István polgármester.

Tajthy Ákos

Értékteremtő munka

Hiánypótlónak tartja a közmunkaprogramot a vidéki kistelepülések életében Bánhorváti polgármestere.

– Azt tapasztalom, hogy korábbi közmunkásaink közül nagyon sokan visszajutottak mára a munka világába, de a program segítségével lehetőséget teremthetünk az értékteremtő munkavégzésre azoknak is, akik különböző okokból már máshol nem kapnának lehetőséget.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA