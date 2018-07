Megszépül a kamara székháza

Közel egy éves előkészületeket követően megkezdődött a napokban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) székházának rekonstrukciója. A belváros szívében, a Centrum mellett található székház körülbelül ötvenéves, jelentősebb átalakításon még nem esett át az elmúlt évtizedekben. Bihall Tamás, a BOKIK elnöke azt mondta, éppen ezért az épület energetikai és műszaki állapota miatt sem volt már halogatható a rekonstrukció.

Jelentős változást nem hozott az építkezés, gördülékenyen megy a vállalkozók ügyeinek intézése.” Bihall Tamás

Az elkerítéssel kezdődött

– A munka az elmúlt héten az épület parkolójának elkerítésével kezdődött, itt vonult fel a kivitelező, akik már a belső terekben dolgoznak. A következő hónapokban cserélik az irodák informatikai, elektronikai, fűtési és vízrendszerét, így munkatársaink sokkal komfortosabb körülmények közé térhetnek majd vissza. Az egyik legnagyobb változáson viszont a Szentpáli terem megy át, amelyet jelentősen bővítenek és korszerű technikai eszközökkel szerelnek fel, ezáltal egy európai szintű konferenciateremmel gazdagodik székházunk – mondta Bihall Tamás.

Esztétikusabb lesz

Hasonlóan jelentős változás persze az épület külsejének átszabása is, az ugyanis a korábban ismertetett látványterveken is észlelhető: a Széchenyi és Szentpáli utcák kereszteződésében található irodaház gyakorlatilag új homlokzatot kap.

– Rövidesen megkezdődik az épületünk állványozása is. A külső munkák során a most látható úgynevezett függönyfalat kibontják, és helyére stabil, korszerű nyílászárókkal felszerelt falazatot alakítanak ki. Az esztétikai megjelenésen túl jelentős előrelépés ez energetikai szempontból is – hangsúlyozta a kamarai elnök.

A rekonstrukció miatt az épület előtti forgalmas buszmegállót ötven méterrel arrébb helyezték a Vörösmarty utca felé. A buszváró várhatóan csak februárban költözhet vissza régi helyére, a BOKIK épületének teljes felújítása viszont csak jövő tavaszra lehet kész. A rekonstrukció miatt a területen forgalomkorlátozásra kell majd készülni, a kamara emiatt a miskolciak megértését és támogatását kéri.

Magasabb színvonalon

– Az átmeneti helyzet nemcsak a környéken áthaladóknak, de a munkaszervezetünknek is jelentős változást hozott, hiszen tavaly szeptember óta a Vologda utcán egy, a megszokottnál szűkösebb helyen kénytelen dolgozni. Az elmúlt pár hónap tapasztalatai alapján szerencsére azt mondhatom, hogy ez jelentős változást nem hozott, gördülékenyen megy a vállalkozók ügyeinek intézése, a békéltető testület működése, a rendezvények szervezése. Nagy reményekkel, és még nagyobb örömmel várjuk a Szentpáli utcára való visszatérést – hangsúlyozta Bihall Tamás, aki köszönetet mondott a megyében működő vállalkozásoknak, hiszen a teljes egészében önerőből megvalósult beruházás nélkülük nem valósulhatna meg.

A felújítás alatt

Ideiglenes cím: Vologda utca 3., az ÉMÁSZ székház mellett.

Postacím: 3525 Miskolc, Vologda utca 3.

A postafiókcím változatlan: 3501 Miskolc, Pf.: 376.

