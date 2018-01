Megszentelték a Szinva patakot Miskolcon – „A teremtő lehajolt közénk”

Vízkereszt napján, január 6-án Orosz Atanáz a Szinva patak vizét szentelte meg Miskolcon. Január 6-a Jézus a Jordán folyóban való megkeresztelkedésének ünnepe. Ennek emlékére vizet szentelnek a templomokban. Ősi keleti hagyományunk az élő vizek, a források, folyók és a patakok megszentelése is.

Teremtett jó

A Miskolci Egyházmegye főpásztora évről évre más-más folyót vagy patakot szentel meg egyházmegyéje területén. Idén Miskolc belvárosában, a város jelképévé vált Szinva patakot szentelte meg a Búza téri székesegyházban végzett püspöki liturgia után. Az ünnepet a keletiek „Theofánia” néven emlegetik. „Isten megjelenésének” ez az ünnepe ősibb, mint a karácsony. Ezzel a nappal vált mindenki előtt nyilvánvalóvá Jézus Messiás mivolta. Ez az ünnep emlékeztet mindarra a jóra, ami Krisztus megkeresztelkedéséből és nyilvános fellépéséből áradt az emberiségre. A nagy vízszentelés szertartásán mondott ünnepi homíliájában Atanáz püspök is a „teremtett jóra” emlékeztette a jelenlévőket. Ugyanakkor sokszor hallunk vizeink globális válságáról, a szennyezett víz okozta bajokról. Ezért azonban nagyrészt az ember a felelős. „Amikor az ember kapcsolata teremtő Istenével meglazul, engedetlensége folytán embertársai ellen fordul, akkor a természet rendje is megbolydul. A teremtő azonban ezt rendbe akarja hozni önmaga feláldozásával is. Vízkeresztkor azt ünnepeljük, hogy ő lehajolt közénk, a legmélyebb alázattal, egészen a víz mélyéig leereszkedett a teremtő. Meg­alázkodik, hogy magára vegye a bűnös emberek bűnének terhét” – mondta a főpásztor.

Örök élet

A Jordánban alámerülő Jézus első nyilvános megjelenésével már előre jelzi a húsvéti eseményeket is, amikor a „halál mélységébe merül érettünk, hogy együtt emeljen fel bennünket a halál mélyéről a romolhatatlan örök életre” – folytatta a püspök és emlékeztetett: Jézus Krisztus megkeresztelkedésével a világ szentelődik meg.

A szertartás végén a püspök a híveket is meghintette a friss szenteltvízzel.

ÉM

