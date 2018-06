Megszámlálnak minden bringást Tapolca felé

A számlálás célja a kerékpárforgalom pontos mérése az adott szakaszon. Ám nem csak a kerékpáros forgalomé, hiszen, mint azt Imregh Andrástól az egyesület titkárától megtudtuk, a Fáy középiskola előtti úton elhelyezett eszköz a gyalogosokat is számlálja.

– Több választási lehetőségünk is volt a számláló elhelyezésére, viszont úgy gondoltuk, ez a szakasz lehet az egyik legérdekesebb, mert itt kanyarodnak rá az útra az Avasról érkezők, illetve erre haladnak el a Tapolcára, Görömbölyre, Hejőcsabára, vagy onnan érkező bringások is. Fontos, hogy az eszköz a gyalogosokat is megszámolja, őket egy infraradar segítségével, míg a kerékpárosokat az úton is látható két gumicsöves kerékpárszámlálóval – mondta Imregh András, aki hozzátette, a mérés az úttestet nem érinti, csak a gyalog- és kerékpárútra terjed ki.

Ne kerüljék ki!

Az egyesület arra kér minden kerékpárral közlekedőt, hogy a július végéig tartó mérési időszakban guruljanak át a kihelyezett gumicsöveken, ahelyett hogy a kerékpárutat elhagyva a porban kerülnék ki a mérőt. A Kerékpáros Miskolc Egyesület titkára hozzátette, a számlálás eredményeiről az akciót követően részletesen is beszámolnak.

