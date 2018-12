Megszakadt a Jegesmedvék hetek óta tartó sorozata

A trencsényiekkel eddig kétszer találkoztak a piros-fehérek és mérlegük: egy ide, egy oda, azaz a vereség mellett győzelemmel is büszkélkedhettek ellenük. A nagyszerű formában lévő, hetek óta sikert sikerre halmozó Macik szerdán viszont annak ellenére esélyesként utaztak északi szomszédainkhoz, hogy a táblázaton előttük álló alakulatnál vendégeskedtek.

Két kontroll

Alig telt el néhány másodperc, amikor Magosi lódult meg a bal oldalon, középre adott korongját azonban a kecsegtető helyzetben érkező Loiseau azonban nem tudta lekezelni, így a lövésig sem jutott el. Az ellentámadásból a vendégek kapujába került a játékszer, de úgy, hogy Vay már birtokolta a korongot, miközben elvitték a kezét, és ez szabálytalannak tűnt. Novák játékvezető rögtön jelezte is, hogy kontrollt kér, mert kételyek merültek fel benne. Az elemzés hosszú ideig tartott és a Jegesmedvék számára jó hírrel tért vissza az első számú dirigens, aki jelezte, hogy nem adja meg, így maradt a 0–0.

Később Pancét támogatták le, mert egy ütközés után fájdalmai voltak, a 6. percben pedig beszorultak a hazaiak, Valent kapuját négyszer is tűz alá vették a miskolciak. A választ T. Slovák jobbról adta fel, a trencsényi portás azonban állta a „sarat”. A 10. percben ziccerbe került a HK Dukla: Radivojevic került a védők mögé, kiugrott, de szólóját nem tudta találattal befejezni és ez Vay érdeme volt. Pance bombáját hárította Valent, aztán érdekes szituációból szerzett vezetést az otthoni alakulat. Sven közelről úgy tessékelte be a korongot, hogy abban a pillanatban, amikor áthaladt a gólvonalon, elmozdult a ketrec. Így, biztos, ami biztos alapon újra következett az eset sípos elemzése a központi zsűrivel. Ez az eszmecsere is hosszú időt vett igénybe, amikor Novák visszatért, akkor viszont középre mutatott (1-0). Erősítettek a vendégek, a szlovákok saját védőharmadukból is alig tudtak kijönni. A 20. perc egy csúnya palánkra lökéssel kezdődött, ennek pedig verekedés lett a vége, salamoni döntéssel: kisbüntetés itt is, ott is.

Egy-egy gól

A 23. percben álomszép kombinációból egyenlítettek a diósgyőriek. Galanisztól indult az akció, a csatár vitte fel a korongot nagy lendülettel és egy-két csellel, majd balra adta a vele párhuzamosan korcsolyázó Miskolczinak, akitől visszajárt a kölcsön, Galanisz pedig közelről a jobb felső sarokba emelt (1-1). Az egál után a szlovákok Vayt dolgoztatták, a hálóőr azonban állta a tesztet. A 27. percben Mikula két lépésről nem tudott túljárni a miskolci kapus eszén, majd jött a 30. perc és a második hazai vezetés. Össze-vissza pattogott a korong a Jegesmacik ketrece előtt. Spankovic eszmélt a leggyorsabban, és golfütéssel a keresztvas alá kapálta a korongot (2-1). Az izgalmak akkor jöttek, amikor először Svec lökésért, majd Magosi bottal ütésért kapott kisbüntetést. A piros-fehérek nagy erőket mozgósítottak az egyenlítésért, dolgoztak és becsülettel, járatták a korongot, lövöldöztek is, de nem volt szerencséjük – és így jártak a trencsényiek: számukra pedig a harmadik gól már szinte a 3 pontot eredményezte volna. A 38. percben Bartovic fonákját Vay spárgázta balra, végül a második harmad utolsó másodpercéig kőkemény harc folyt a jégen, a nézők pedig élvezhették a férfias, remek iramú és nyílt küzdelmet.

A negyedik ráadás volt

A záró felvonásban Spankovic jobbról, élesen kínálta meg Vayt, az 51. percben pedig Sojcik közelről, fonákkal eldöntötte a meccset (3-1), a hajrában az üres kapus hazai gól nekik már csak ráadás volt (4-1).

ÉM-KT

Jegyzőkönyv

HK Dukla Trencin – DVTK Jegesmedvék 4-1 (1-0, 1-1, 2-0)

Trencsény, 2200 néző. V.: Novák, Adamec – Durmis, Krajcik (szlovákok).

HK Dukla Trencin: Valent – Bohunicky, Krejci, Radivojevic (1), Sojcik 1, Hecl – Rygl, Holenda (1), Varga, Sádecky, Bartovic – Luza (1), Frühauf, Hudec, Dlouhy, Pardavy (1) – Bokros, Spankovic 1, Luhovy, Svec 1, Mikula 1 – Simko (kapus). Vezetőedző: Peter Oremus.

DVTK Jegesmedvék: Vay – Kiss D., Crawford, Kulmala, Vas, Pance – T. Slovák, Szirányi, Magosi, Loiseau, Harrison – Milam, Gőz, Somogyi, Galanisz 1, Miskolczi (1) – Láda B., Vojtkó, Hajós, Ritó – Adorján (kapus). Vezetőedző: Glen Hanlon.

Kiállítások: 4, ill. 4 perc.

