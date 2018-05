Megsérült a 27-es főút egyik hídja

Dobi Tamás, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az Észak-Magyarország érdeklődésére elmondta: az intézkedésre azért volt szükség, mert a 27-es számú főút Szendrőlád és Edelény közé eső, a Bódva folyót átívelő közúti hídon a gyalogosok közlekedését biztosító fémkorlát leszakadt.

– A közútkezelő döntése alapján a hídra autóbuszok és tehergépjárművek egy ideig nem hajthattak fel, néhány órára a 2615-ös számú út felé terelték át őket – tudatta Dobi Tamás.

Az esettel kapcsolatosan megkérdeztük a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs vezetőjét is. Pécsi Norbert Sándor megerősítette a rendőrség információit, hozzátéve: Információink szerint nem történt baleset, és így személyi sérülés sem a hídon. Mint jelezte, a szakemberek még vizsgálják, mitől eshetett le a korlát, valószínűleg egy kamion mehetett a szegélynek.

A kommunikációs vezető ugyanakkor leszögezte: sem a pályaszerkezet, sem pedig a teherviselő szerkezet nem sérült meg.

– Szakembereink rendőri irányítás mellett építették ki a terelést. A javítások ideje alatt egy sávon járható a híd, a forgalmat jelzőlámpa irányítja. Munkatársaink úgynevezett New Jersey (az autópályákról is ismert betonterelők – a szerk.) elemeket is kihelyeztek a biztonságos közlekedés érdekében – tette hozzá.

ÉM-TÁ

