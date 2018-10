Mégsem épül Ózdon börtön

A korábbi hírekkel ellentétben mégsem épülhet börtön Ózdon – erről tájékoztatták a Belügyminisztériumban a város polgármesterét. A borsodiak pályázata mellett ugyancsak nem támogatták Kemecse és Kunmadaras jelentkezését, így első körben öt helyszínen – Békés, Csenger, Heves, Komádi és Komló – kezdődhet meg a kivitelezés.

Enyhítette volna a börtön a munkanélküliséget, és a közbiztonság javulása is borítékolható volt.” Janiczak Dávid

Leírták a térséget

– Hosszútávon enyhítette volna a börtön a munkanélküliséget, és a közbiztonság javulása is borítékolható volt – reflektált a döntésre Janiczak Dávid. – A benyújtott pályázatunkat kiválóra értékelték, a lakosság támogatta a beruházás megvalósítását, amelyről egészen mostanáig úgy gondoltuk, hogy meg is kapjuk. Erre most az ellenkezőjét jelentik be, mérhetetlenül csalódott vagyok. Úgy érzem, hogy ezzel a térséget teljesen leírták. Sokan az átképzésen is részt vettek abban bízva, hogy helyben találnak majd megélhetést. Őket most máshová vezénylik majd, ezért tovább nő az elvándorlás, a folyamat az ellenkező hatást érte el.

A bejelentéskor a Belügyminisztériumban tartózkodott a térség országgyűlési képviselője is, aki a következőképpen kommentálta a döntést.

Pénzügyi keret

– A tervezés időszaka alatt anyagárban és munkaerő szempontjából is jelentős drágulás következett be a magyar építőiparban – fogalmazott Riz Gábor országgyűlési képviselő. – Az a pénzügyi keret, amely korábban rendelkezésre állt, nem tette lehetővé, hogy országos viszonylatban nyolc börtön épüljön. Szakmai elven született meg az öt helyszín, amelyben Ózd valóban nincs benne. Elképzelhető azonban, hogy egy újabb pénzügyi csomagban a következő években ebből a szempontból változni fog a helyzet.

