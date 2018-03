Megőriznék a vezető pozíciójukat az alsóvadásziak

Az alsóvadászi labdarúgó csapat legutoljára a 2011/2012-es évadban szerepelt a megyei II. osztály Északi csoportjában, a gárda azóta a megyei III-ban „vitézkedik”: 2013-ban a negyedik helyet szerezték meg a Miskolc-Észak csoportban, 2014-ben ötödikek lettek az Encsi csoportban, 2015-ben ugyanitt bronzérmesek, 2016-ban a Kazincbarcika csoportban szintén harmadikok, míg tavaly – ismét a Barcika környékiben – a dobogó második fokát csípték el. Jelenleg a Miskolc csoportban küzd az együttes, és féltávnál vezet.

Maximális hozzáállás

– 2012-t megelőzően, körülbelül három évtizeden keresztül, kisebb-nagyobb megszakítással tagjai voltunk a megyei II-nek, és ott jobbára meghatározó szerepet töltöttünk be – kezdte Szemán János, elnök. – Az elmúlt szezonokban is az volt a cél, hogy jussunk ide vissza, ezt határoztuk meg tavaly nyáron is. Jól állunk, bízunk abban, hogy meg tudjuk őrizni a jelenlegi pozíciónkat. Nyolc pont előny azért nem kevés, de figyelni kell, sehol sem számítunk könnyű meccsre. Akár már az első három fordulóban eldőlhet a felkerülés kérdése, hiszen az első tavaszi körben Taktaszadára megyünk, amelyik jelenleg a második helyen áll a tabellán, a harmadik fordulóban pedig a harmadik Mezőzomborhoz látogatunk. A csapattól maximális hozzáállást várok, és csak a győzelmet tartom elfogadhatónak.

A klubvezető már most kijelentette: amennyiben megtartják az első pozíciót, biztosan vállalják a megyei II-es indulást. Ennek érdekében az idei szezonra biztosított önkormányzati támogatást sem szeretnék teljes mértékben felélni, tartalékolnak a nyárra, az őszre, annál is inkább, mert tudják: több utazás vár rájuk, mint jelenleg a megyei III-ban.

– Próbálunk szponzort is bevonni, néha sikerül – folytatta Szemán János. – Aztán amikor tudunk, és van rá mód, pályázunk, például ruházatra, felszerelésre. Fizetni senkinek sem tudunk, aki pénzért akar nálunk futballozni, az nem jó helyen kopogtat.

Papíron nyertek

A vadásziak egyik mérkőzése, az Abaújkér elleni idegenbeli összecsapás 2-2-re végződött, ám ők, mint vendégek óvtak jogosulatlan szereplés miatt. Az MLSZ megyei Igazgatósága nekik adott igazat, így végül „papíron” 3-0-ra nyertek. Arról is beszélt a sportegyesület irányítója, hogy milyen változások voltak náluk a holtszezonban.

Heten érkeztek

– Elég nagyok történtek… – fogalmazott Szemán János. – Sajnos, voltak viselkedési problémák, ezért több embertől elköszöntünk, így jöttek is hozzánk heten. Fiatalítottunk, hogy megfelelő arányban legyenek a keretben idősebbek, és fiatalok, akikre nagyon számítunk. Szabó Lajos technikai vezető, U19-es edző jól dolgozik, mindig felhívja a figyelmem arra, hogy kik azok, akik helyet követelnek maguknak a felnőttben. Lajos a legnagyobb segítőm, a papírmunka is az ő feladata, én koordinálok, szervezem például a csapat szállítását. Dani fiam nemrég hazajött Sajóvámosról, ő próbál edzéseket tartani, szervez felkészülési mérkőzéseket. Amolyan játékos-edzőként tevékenykedik, de a „nagyok” be szoktak szállni az ifisták közé is, amikor Lajos csinál foglalkozást.

– Molnár István –

A bajnokság állása

1. Alsóvadász 9 9 – – 32-8 27

2. Taktaszada 9 6 1 2 30-6 19

3. Mezőzombor 9 6 1 2 39-23 19

4. Köröm 9 4 – 5 22-16 12

5. Megyaszó 9 4 – 5 29-33 12

6. Monok 9 4 – 5 20-24 12

7. Sajólád 9 3 2 4 33-25 11

8. Golop 9 3 2 4 23-24 11

9. Bükkszentkereszt 9 2 – 7 13-49 6

10. Abaújkér 9 1 – 8 11-44 3

