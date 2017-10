Megoldódott, lesz új busz

Márciusban számoltunk be arról, hogy egy felsőzsolcai autista kislány nem tud iskolába járni, mert az őt szállító civil szervezet támogató szolgálata busz hiányában megszűnt. Az ügy végül Csöbör Katalin országgyűlési képviselő segítségével megoldódott, és most úgy tűnik, a Szimbiózis Alapítvány gondja is, hiszen az Emberi Erőforrások Minisztériumától (EMMI) támogatást kapott.

Tavasszal ugyanis az volt a gond, hogy az alapítvány négy busza közül az egyik 20 éves lett, ezért a biztosító nem kötötte meg rá a biztosítást, enélkül azonban nem szállíthattak. Emiatt 14 fogyatékkal élő gyermek szállítása „kiesett”. Jakubinyi László, az alapítvány elnöke azonban a napokban jó hírről számolt be: a minisztérium 8 millió forinttal támogatta, hogy új járművet vásároljanak.

Kisebbre elég

A támogatásnak természetesen örülnek, óriási segítség ez számukra. Az összeg azonban csak egy kisebb, kevesebb gyerek szállítására alkalmas buszra elegendő, ezért az alapítvány keresi a lehetőségét annak, hogy megfelelő banki hitellel egy nagyobb járművet vehessenek.

„Ez azért fontos, hogy egy családnak se kelljen nemet mondanunk a szállításra. Így is nagyon hosszú a várólista” – fogalmazott az elnök. Azt is elmondta, négy buszuk van, ebből az egyik az idén 19 éves, azaz jövőre lesz 20, így ugyanaz lesz vele a gond, mint a másikkal az idén.

