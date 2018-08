Megnyílt a Tokaji Írótábor

A vasárnap délutánig tartó tanácskozás megnyitóját a Rákóczi Pincében tartották.

Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke a megnyitón kiemelte, már az első, csütörtöki plenáris ülésen szó lesz többek közt Móricz Zsigmondról, Krúdy Gyuláról vagy a magyar avantgárd nagyjairól. A munkacsoport-üléseken pedig olyan részletekbe is rávilágítanak az előadók, amelyek kibontására a plenáris tanácskozáson nincs mód, így többek közt a társművészeteket is górcső alá veszik.

Hagyomány és újítás



Az írótábor idei témája a Halottak élén – Magyar irodalom és művészet az I. világháborúban, amihez Levelek a frontról címmel Maczó Balázs muzeológus kiállítása is kapcsolódik. Utóbbit a Tokaji Ferenc Gimnázium aulájában tekinthetik meg az érdeklődők.

– Hagyományainknak és újításainknak megfelelően olyan rendezvények is zajlanak majd ezekben a napokban, amelyekre a város lakosságát és a turistákat is nagy szeretettel várjuk. Pénteken este bemutatunk olyan folyóiratokat, mint az Előretolt Helyőrség, az Irodalmi Magazin, vagy az olvasat.hu, és az idei Móricz-ösztöndíjasok fiataljai is felolvasnak nekünk. Hála Papp-Für János titkárunknak, szombaton ismét lesznek gyerekprogramok, amelyek már tavaly is színültig töltötték közönséggel a főteret – emelte ki Szentmártoni János, aki hozzátette:

idén is ellátogatnak Tiszaladányba, ahol versszínházi estet szerveznek, Tokajban pedig borkóstolón is részt vesznek.

A több mint 200 író és költő részvételével zajló tanácskozás megnyitóján Posta György Tokaj polgármestere, valamint a Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a vendéget.

A 46. Tokaji Írótábor vasárnap délelőtt zárul az irodalmi emlékparkban Ady Endre emléktáblájának felavatásával, valamint a „kis- és nagyhordó” díjak átadásával.

ÉM-EJ

