Sosem látott képek – Megnyílt Bujdos Tibor kiállítása Miskolcon

Bujdos Tibornak, a Borsod Online és az Észak-Magyarország fotóriporterének eddig sosem látott képeiből nyílt kiállítás szerdán a Szabó Lőrinc könyvtárban. A tárlatot Bujdos Attila újságíró, az Észak-Magyarország főszerkesztő-helyettese nyitotta meg, valamint közreműködött a Forrás Kamarakórus és Bujdos Mátyás, a Herman Ottó Gimnázium tanulója. A 33 képből álló sorozat december végéig tekinthető meg a Szabó Lőrinc könyvtárban.

A most kiállított képeket munkám során készítettem.” Bujdos Tibor

– A most kiállított képeket munkám során, eseményeken készítettem, de igazából nem magáról a rendezvényről szólnak, inkább ott elkapott pillanatokat rögzítettem a gépemmel, zsánerfotókat „lőttem” – mondta Bujdos Tibor a tárlatról. Hozzátéve, büszke arra, hogy kiállításait mindig csak meghívásra vállalja el.

– Fotót mesélni fölösleges, bizonyos szempontból értelmetlen is – mondta Bujdos Attila megnyitójában. – Az erről szóló tanítás szerint például komoly hiba, ha nem önmagáért beszél a kép. Ha vitára ingerel is, érteni vélem a szakmaiságot, amelynek alapján a tétel fogalmaz: legyen szabály, amelyet az ember fényképezőgéppel a kezében követ. Legyen valami út, amelyen a fotográfus jár.

Varázslat

„És akkor mondanék valamit a fényképező emberről. Leginkább egy kérdést: honnan tudja, melyik A pillanat? – folytatta a főszerkesztő-helyettes. – Hogyan lehetséges így együtt lennie a történettel – nincs lemaradásban. Figyel valamit, de a része is annak. Vele lélegzik, és azonos időben exponál. Varázslat. Én mondom.”

Hangsúlyozta, a kiállított képekhez kellett az alkalom is, a téma, amelyet a napilap kínálhat a képi fogalmazáshoz. „Nézzük, és a legritkább esetben vagyunk személyünkben is érintettek: nem velünk, és nem ott, ahol vagyunk, inkább ismeretlen helyeken esik meg valami, olyanokkal, akiket sosem láttunk, nem is mindig érdekes ezért annyira, hogy a tények szintjén lekösse a figyelmünket” – hangsúlyozta.

ÉM-NSZR

VISSZA A KEZDŐOLDALRA