Megnyílt a titkok könyvtára Miskolcon

A Kulturális Örökség Napjai alkalmából szombaton a II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár két épületében is kihúzták a titkos fiókokat, kinyitották a páncélozott ajtókat a kulturális csemegék iránt érdeklődők előtt.

A képeslapok nagyon népszerűek voltak, ám számos ritkaságot is láthattak. A legkülönlegesebb a Calepinus-féle nagyszótár volt. A programon egy 1605-ös, bázeli kiadású, 11 nyelvű (köztük magyar), több mint 20 centiméter vastag, bőrkötéses, fatáblás, restaurált könyvritkaságot láthattak az érdeklődők.

© Fotó: Kozma István

Sétálni a Lévay József Muzeális Könyvtárba is lehetett, ahol megmutatták a máskor páncélszekrényben őrzött eredeti Vizsolyi Bibliát, vagy például Kecskeméti C. Jánosnak és Alvinczi Péternek az 1620-as évekből származó, Kassán, illetve Bártfán nyomtatott hitvitázó műveit. De látható volt egy 1488-as ősnyomtatvány is.

– ÉM –

