Megnyílt a KEDPLASMA hatodik központja Miskolcon

A város emblematikus helyén, az egykori Mesecukrászda épületében talált otthonra a KEDPLASMA Magyarország hatodik központja. Az épület már évek óta rossz állapotban volt, hol kínai üzlet, hol söröző üzemelt egy-egy részében, de mára belülről teljesen megújult, és várják a vérplazma-donorokat.

– A miskolci központ kialakítására 220 millió forintot költöttünk – árulta el a csütörtöki megnyitón Komlódi Gabriella, a KEDPLASMA Magyarország igazgatója. – Cégünk 12 éve foglalkozik vérplazma gyűjtésével, tevékenységünk lényege, hogy plazmaalapú gyógyszeripari termékeket gyártson és forgalmazzon olyan, gyakran ritka betegségekben, rendellenességekben szenvedők számára, mint például a hemofília vagy az immunhiányos megbetegedés. A KEDPLASMA MAGYARORSZÁG által begyűjtött vérplazma teljes egészében a gödöllői Humán BioPlazmához kerül; az abból gyártott gyógyszerek célja elsősorban a magyarországi igények kielégítése.

© Fotó: Ádám János

A cég igazgatójától megtudtuk azt is, az elmúlt több mint egy évtizedben félmillió donáción vannak túl. A miskolci központ kapcsán pedig elmondta, jelenleg 15 ágy van az intézményben, ez azt jelenti, hogy óránként ennyi donort tudnak fogadni. De központjukat 40 ágyasra szeretnék bővíteni, és ehhez a hely is adott. Most 11-en dolgoznak a miskolci központban, de ezt a létszámot is szeretnék növelni – hangsúlyozta Komlódi Gabriella.

A KEDPLASMA hatodik központját dr. Alakszai Zoltán, Miskolc jegyzője nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy egy város fejlődésének sarokköve, hogy hozzáadott értéket adó vállalatok jelennek meg a területén. Ezért is külön öröm – fogalmazott a jegyző –, hogy a KEDPLASMA itt nyitja legújabb intézményét.

A megnyitón dr. Zeher Margit, a Debreceni Egyetem Klinikai, Immunológiai Tanszékének vezetője az Autoimmun betegségek és közönséges kevert immunhiány kapcsolata címmel tartott előadást. Majd dr. Kiss Csongor professzor, a Debreceni Egyetem Gyermekhematológiai-Onkológiai Tanszékének vezetője beszélt a magyarországi korszerű hemofíliaellátásról. De a vendégek dr. Sütő Gábornak, a pécsi központ vezetőjének előadását is meghallgathatták.

– ÉM-NSZR –

