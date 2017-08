Megmutatta új színeit Kazincbarcika

A vasárnap esti tűzijáték jelentette volna a zárópontját az augusztus 1-jén kezdődött 5. Kolorfesztiválnak. A rossz idő miatt azonban a vasárnapi koncerteket és az égi látványosságot hétfő estére halasztották.

A fesztivál keretében koncertek, kiállítások, gasztronómiai és gyerekprogramok sora várta a látogatókat Kazincbarcikán és a környékbeli településeken. Minőségi és professzionális produkciókat élvezhettek végig a Kolor­fesztivál látogatói.

Az összművészet jegyében

Az összművészeti fesztiválprogram rengeteg színes produkciót vonultatott fel. Az idei év meghatározó, központi helyszíne Kazincbarcikán a Csónakázótónál volt, ahol Magyarország legnépszerűbb zenei előadói léptek színpadra. Hét napon keresztül, több mint 14 koncertet láthattak az érdeklődők. A bérletes program mellett a Fő téri, ünnepi hangulatú bormustra és az ingyenes nagy koncertek, kiállítások és utcai művészeti akciók életre keltették a belvárost.

© Fotó: Vajda János

A Kolor Kölyöksziget két héten keresztül várta minden nap kulturális és sportprogramokkal, játszóházzal és a Kolor­piknikkel a Völgy-parkban, a Mezey István Művészeti Központban a gyerekeket.

A környék színei

A fesztiválprogramok a környék településeit is megszínezték, a térségben számos egyedülálló, többnyire ingyenes program volt megtekinthető, köztük koncertek, kiállítások és estek Bánhorváti, Berente, Dédestapolcsány, Dubicsány, Edelény, Jósvafő, Kurityán, Rudabánya, Sajó­ivánka, Sajógalgóc, Sajókaza, Sajószentpéter, Szuhakálló településeken.

© Fotó: Vajda János

A Kolorcity- – színes város – koncepció érdekes művészeket is igyekezett megismertetni a közönséggel. Az idei évben a szentendrei Vajda Lajos Stúdió és Barátai ef Zámbó István közreműködésével mutatták be kiállításukat a Mezey István Művészeti Központban. A megnyitó napján augusztus 7-én az ef Zámbó Happy Dead Band is zenélt.

Rajz, futás, vonat túra

A fiatalok augusztus 4-én az OTP Junior Graffiti Jam programon festhették meg egy volt iskolaépület falait, folytatva a korábbi fesztiválok hagyományait. Mindezeken túl különleges Ferrari-kiállítás, táncos szakmai hét és ökodizájn-rajzpályázat is bekerült a programba, a sport kedvelőit pedig a Kolorfutáson várták augusztus 5-én junior és felnőtt kategóriában, három távon.

© Fotó: Vajda János

Az idei minden eddiginél nagyobb szabású Kolorfesztivál zárónapjain, augusztus 19-én és 20-án, már hagyományosan, nemcsak Kazincbarcikán volt lehetőség városnéző, egyórás kisvonatos túrákon részt venni, hanem a környék településeiről is volt mód vonattal érkezni a Kolorfesztiválra, Kolorcity főterére. A Kolortúrák iránt – mint mindig – idén is nagy volt az érdeklődés, a kisvonaton tűt nem lehetett elejteni a kicsiktől és nagyoktól. A záróhétvége koronázása volt a szombaton délután elkezdődött a IX. Barcikai Bormustra a Kolorfesztivál keretében. A programon számos pincészet borait és finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak meg az érdeklődők a Fő téri gasztroutcában.

Szabadon falfirkálhattak

A Kolorfesztivál sokszínűségére jó példa volt a Jókai szakközépiskola udvarán megrendezett Grafitti Jam, ahol 27 különböző méretű fal állt a fiatal művészek rendelkezésére, hogy kibontakozzanak. Az elkészült graffitik témájával kapcsolatban nem volt megkötés, így a fiatalok munkájának kizárólag a képzelet szabott határt. Graffitizni egyénileg és csoportosan is várták a színezni vágyókat.

– Szaniszó Bálint –

