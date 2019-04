Megmutatják a múltjukat – egy álom válhatott valóra Monokon

Nem is olyan régen a monoki Rudolf András egykori házát álmodta meg tájháznak a helyi önkormányzat, így az ingatlant meg is vásárolták. Az addigra már meglehetősen elhanyagolt állapotban lévő ház takarítása során rengeteg dokumentum került elő. A Kossuth-emlékház akkori munkatársa, jelenlegi intézményvezetője, Tóth Viktória megmenthető kincseket látott az irathalmazban. Azóta már a tájház is megnyílt, így Tóth Viktória lett a vezetője annak is.

Tábori lapok között

Egy évvel ezelőtt már beszélgettünk Tóth Viktóriával a leendő tájházról is, aki elmondta, a ház egykori lakója, Rudolf András a II. világháborúban 1942 decemberétől 1943 augusztusáig a jelenlegi Fehéroroszországban teljesített szolgálatot, abban az időszakban küldött haza mintegy 80 tábori lapot, amelyek érzékletesen dokumentálják azt az időszakot. Az is hozzátette, már eldőlt, hogy alapvetően az 1950–60-as évek berendezési tárgyait szeretnék majd használni, de miután ebben a házban volt 1944 decemberében a román parancsnokság, ezért szeretnének egy olyan szobát is kialakítani, amelyik a II. világháborúhoz kötődik.

– Egyáltalán nem is gondoltam arra, hogy ennyi minden lesz majd a tájházban, mire elkészülünk vele – mondja most lapunknak Tóth Viktória.

Majd hozzáteszi: vannak még hiányzó tárgyak, amelyeket szeretnének beszerezni, ilyen például egy borona és egy ekekapa, de jelenlegi állapotában is teljes képet kaphatunk arról, hogy élt egy család Monokon.

– Van persze rendhagyó része is a tájháznak, hiszen ezekben a házakban ritkán szoktak világháborús tárgyakat kiállítani, de itt kivételt tettünk: már korábban is említettem, a II. világháború vége felé ebben a házban volt két hétig a román parancsnokság, és rengeteg lőszer, néhány sisak is előkerült, ezért úgy gondoltuk, ezeket is bemutatjuk a látogatóknak – teszi hozzá.

A szezon elején

Van olyan eleme is a tájháznak, ami eltér az általános monoki hagyománytól.

– Monokon a tisztaszoba az első szoba szokott lenni – mondja Tóth Viktória. – A mi tájházunkban ez hátul van, ott található a búbos kemence is és van egy külön kemencés házunk is, ott vegyes kiállítást rendeztünk be. Itt találhatóak a dokumentumok, amelyek a ház takarításakor előkerültek. Ezek között vannak hivatalos iratok és magániratok is, mi inkább a hivatalos dokumentumokat mutatjuk be, amelyek közül a legrégebbiek az 1850-es évekből valók. Az egy hónappal ezelőtti megnyitó óta már több mint 100 látogatója volt a tájháznak.

