Megmutatja Tokaj szépségét

Hanák Tibor szerint szülőföldje, Hegyalja a legszebb magyar tájak közé tartozik, a történelmi borvidék névadó települését pedig a Kárpát-medence legmagnetikusabb kisvárosának tartja. Már gyermekkorában különös vonzalmat táplált Tokaj iránt, mádi otthonuk kertjéből folyton a Kopasz-hegyet fürkészte és már egészen pici korában arról ábrándozott, hogy felnőttként ott lesz majd otthona.

Pazar panoráma

– Láttam már sok híres és felkapott helyet, de ilyen pazar panoráma sehol sem fogadott. Itt minden megtalálható, óriási adottságnak tartom, hogy a várost átszelő két folyó itt egyesül. Ezen a parányi helyen számtalan természeti kincs megcsodálható. A hegyről gyönyörű kilátás tárul elénk, innen jó időben az Alföld és a Bükk hegység is látható. Vitatkozom a szőlő- és pincetulajdonosokkal, tévhit, hogy csupán a hordókban érlelt nedűk csalogatják hozzánk a turistákat, ellenkezőleg, a fenséges táj adja el a bort – állítja Hanák Tibor, aki lelkes lokálpatriótaként dokumentálja szűkebb hazája látnivalóit. Az általa készített minifilmeket, természetképeket földi és légi felvételeket több ezren nézik, kedvelik, osztják, népszerűsítik az egyik leglátogatottabb közösségi oldalon.

Ingyen, szerelemből

– Szeretném, ha egyre több kulturált természetjáró érkezne a városba. Ideje, hogy Tokaj végre méltó helyre kerüljön az ország turisztikai térképén. Sokan nem ismerik Észak-Magyarországot, nem is sejtik, mennyi látnivaló van mifelénk – hangsúlyozta Tibor, aki évekig dolgozott a megyeszékhelyen, káprázatos képeket készített a Bükkről és a hegy lábánál elterülő nagyvárosról. Ám eddigi tapasztalatai igazolják az egyik közismert bibliai eredetű mondást, miszerint senki sem próféta a saját hazájában.

– Sok helyen kamatoztattam már a tudásom, és megtisztelő megrendelések sorát teljesítettem, miskolci és tarcali képeslapokon, naptárakon, országos turisztikai kiadványokban láthatók a képeim, de itthon más a helyzet – mondta. – Itt nincs igény a munkámra, itt csak lelkes amatőr vagyok. Tokaj életem nagy szerelme, ezért itt ingyen dolgozom. Belezúgtam első látásra még kiskoromban, mikor gyönyörködtem Mádról ebben a dimbes-dombos tájban, felnőttem és beteljesítettem az álmom: évtizedek óta itt az otthonom. – mondja.

Folyamatosan reptet

– A hagyományos perspektívák mellett évek óta bemutatom ezt a lehengerlően gyönyörű vidéket madártávlatból is. Nem lustálkodom, gyakran együtt kelek a nappal, de az alkonyatot is elcsípem, nekem mindegy, hogy plusz negyvenet vagy mínusz húszat mutat a hőmérő, szabadidőmben folyamatosan reptetek – magyarázta a fotográfus, aki évekkel ezelőtt egy drónt is vásárolt, ez az egyik legkedvesebb eszköze. Korábban ő maga is repült és ezeket az emlékeket is kamatoztatja, mikor a tokaji égbolton szörfözik az intelligens masinával.

– Gondolatban én is ott szárnyalok a felhők felett, egyszerűen innen lentről is érzem, hogy szeli át a robot a felhőket, mit lát, mit észlel – avatott be minket az alkotás örömébe.

– Tarcalon a kastély és a kápolna környéke a kedvencem, a Bodrogzugban is szívesen filmezek. Tokajnak minden szeglete a szívem csücske, nemcsak esztétikai, hanem szakrális szempontból is magnetikus település. Engem feltölt ez a város, pozitív a lelkisége, kiapadhatatlan kreatív energiák forrása az otthonom – tette hozzá.

Juhári Andrea

