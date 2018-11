Megmetszhetjük a fáinkat

Ősszel sem tétlenkedhetnek a kiskerttulajdonosok, mivel számtalan feladat akad ilyenkor is a kertekben. Megmetszhetjük gyümölcsfáinkat: az alma-, körte- és cseresznyefa metszését­­­ nyugodtan megkezdhetjük, de az sem baj, ha a tél elejéig várunk vele. Érdemes még a fagyok beállta előtt gombaölő szerrel bepermeteznünk a gyümölcsfáinkat.

Tépjük le az indákat

Ha a szamóca beérett, takarítsuk ki az ágyást, vágjuk le a növény felső részét, szedjük le az elszáradt leveleket és tépjük le az indákat is. A piros és fekete ribiszkét, valamint az egrest is ilyenkor kell megmetszenünk, és ez a hónap a legkedvezőbb a málna- és szederbokrok gondozására és az új hajtások szétültetésére is.

