Meglepetésvideó készült a papának Kanadába. A miskolciak remekül vizsgáztak

Fel és Wes, azaz Felicia és Wesley: két fiatal kanadai. A pár nemrégiben Miskolcon járt, az itt történtekről beszámolnak blogjukban a neten, sőt egy érdekes vlog, azaz videónapló is készül a néhány napról, amit a városban töltenek. Már maga a blogbejegyzés is érdekes, de a videó mindent visz. Kezdjük is az utóbbival.

Egy éve utaznak

A vlog valójában a fiú, Wes édesapjának készül. Az apa ugyanis Miskolcon született, itt is élt tízéves koráig, akkor vándorolt ki a család Kanadába. Wes már ott, Vancouverben született. Felicia egyébként torontói, a két fiatal három évvel ezelőtt találkozott, úgy egy éve határozták el, hogy utazni fognak. A világ számos táján jártak már: a tengerentúlon, Európában, sőt Japánban, Marokkóban is, útjukról, élményeikről folyamatosan számolnak be honlapjukon. (Címe: featherandthewind. Fotóik az Instragramon is elérhetőek. Tükörfordításban a cím egyébként toll és szél, egyszerre utal a nevükre és életformájukra – a szerk.) A bejegyzések nemcsak útleírások, hanem tele vannak praktikus megjegyzésekkel, a hasonszőrű, lapos pénztárcából utazó fiatalok hasznos tanácsokat olvashatnak ki belőlük.

No de térjünk vissza a vloghoz, ami nem egyszerű utazási napló, hiszen a papának is szól. Fel és Wes nemcsak a várost mutatja be az apának – a főutcát, a Szinva-teraszt –, hanem végigjár azon az útvonalon is, amerre az édesapa járhatott. Megkeresik hajdani lakóházát (közben elhaladnak az iskola mellett, talán oda járt Wes édesapja), és bíznak benne, hogy egy távoli rokonra bukkannak.

Becsengetnek, majd később el is mesélik, hogy mi történt. A házban élők ugyan nem tudtak angolul, de nagyon kedvesen fogadták őket (Fel mutatja is a vlogon a becsomagolt házi sütit, amit kaptak tőlük), sőt kiderült, hogy az idős szomszéd még emlékezett is a kivándorolt családra, a hajdanvolt kisfiúra és annak szüleire, Wes nagyszüleire. A kommunikációval sem volt gond, előkerült a Google-fordító, így sikerült megértetni magukat.

Felismerik a templomot

Fel és Wes nem elégszik meg, továbbkutatja a fiú miskolci gyökereit. Birtokukban van ugyanis az édesapa szüleinek esküvői fotója – a vlogon is megmutatott, megfakult fényképen egy 50-60 évvel ezelőtti pár mosolyog –, és arra gondolnak, megkeresik a templomot, ahol a házasság köttetett. Wes nővérének instrukciói és a fotó alapján felismerik a Kossuth utcai református templomot, ahol ha lehet, még nagyobb szerencsében van részük, a pap beszél angolul, és készségesen segít. Előkerül a hatalmas anyakönyv, amiben megtalálják a bejegyzést a házasságkötésről, és még a nagy-nagybácsira is rábukkannak…

Hat hét Magyarországon

Ennyi a történet. A bejegyzések olvasgatása, a videók megnézése után úgy döntünk, megpróbáljuk megkeresni a fiatalokat. Küldjük az e-mailt, és alig tíz percen belül érkezik kérdéseinkre a válasz.

Megtudjuk, hat hetet töltöttek Magyarországon, ebből egy hetet Miskolcon, nagyon jól érezték magukat, és hatalmas élmény volt minden, ami Miskolcon történt.

„Élveztem, hogyan tárul fel előttem a múltam”, írja Wes. „Tanultam valamennyi magyar szót is, és tervezem, hogy megszerzem az állampolgárságot, hogy még többet megtudjak az országról. Szeretnék még több időt ott tölteni.” Kiderül még, jelenleg épp Horvátországban vannak. Egyébként szabadúszóként dolgoznak mindketten, és tervezik, tovább folytatják a világ felfedezését.

Ezt írták Miskolcról

S hogy miket írtak a kanadai fiatalok Miskolcról?

Blogjukban 11 dolgot emeltek ki, amelyet Miskolcon járva mindenki megszerethet. Egyik ezek közül a barlangfürdő. Imádták a diósgyőri várat is. A kisvonatutazás Lillafüredre szerintük festői és kihagyhatatlan, ha erre jár az ember. Az egyik videójuk címében „tündérmeséhez” hasonlítják lillafüredi kirándulásukat, és minden Miskolcra utazónak javasolják a Palotaszálló megtekintését a függőkerti és a Hámori-tó melletti sétával. A Pannon-tenger Múzeumban lenyűgözőnek találták a bükkábrányi mocsárciprusokat. Leírásukban a belváros régi utcáit is méltatják. Szerintük Miskolcon csodás ötlet várost nézni, mert a belvárosi sétálóutca az autóforgalomtól elzárt és jól sétálható.

Beszámolnak az éttermekről is, többet név szerint említenek. Úti leírásukban praktikus tanácsokat is adnak az ide látogatóknak: mit hogyan lehet megközelíteni, milyen szolgáltatás mennyibe kerül, és hogyan lehet kevés pénzből kijönni.

Európa, Kanada, majd Dél-Amerika

Wes még további kérdéseinkre is válaszolt. Kérdeztük például, hogy mit szólt az édesapja a neki készült videóhoz. Elárulta, nagyon meglepte, hogy fia ennyire érdeklődik a gyökerei iránt. Amikor megnézte a videót, felismerte a házat ahol lakott, és néhány miskolci utcát is.

Kérdeztük, megtalálta-e néhány rokonát – a videó alapján akár unokatestvérei is élhetnek itt. Wes megjegyezte, a nővére igen, de már azután, hogy a pár elutazott Miskolcról. Szerinte azért nem járhattak sikerrel, mert édesapjuk az egyetlen rokon, aki még él Kanadában, a családnevük pedig nagyon gyakori, így nem könnyű a kutatás.

Érdeklődtünk arról is, hogy a hat hét alatt szereztek-e barátokat Magyarországon. Wes elmondta, mindig új és új barátokra lelnek az utazásaik során, de a legkedvesebb kapcsolataik azokkal alakulnak ki, akik a blogjuk videóinak megnézése után keresik meg őket.

„Ilyen például Attila. Találkoztunk is Budapesten, és nagyon izgalmas volt vele együtt felfedezni a várost, az ő szemén keresztül nézni, és még többet tanulni a magyarok mindennapi életéről.” Wes elárulta még, hogy egész sok mindent megért már magyarul, olyan kifejezéseket, amelyekre szükség van az utazás során.

Kérdeztük, merre veszik útjukat Horvátország után.

„Nincs túl sok tervünk. Reméljük, néhány hónapot Európában tölthetünk, tavasszal szeretnénk Olasz- és Spanyolországba is eljutni. Azután hazalátogatunk Kanadába. Később Dél-Amerika, Mexikó is következhet. A nővérem tervezi, hogy Magyarországra látogat, és lehet, hogy én is csatlakozom. Egyébként is sok ország van a környéken, amit még nem láttunk”, válaszolta.

