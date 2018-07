Meglékelt dinnyepiac: a lehető legolcsóbban, de ehető legyen

Úgy tűnik, jelenleg senki nem jár jól a dinnye­piacon, akár termel, akár árul, vagy csak vesz.

„Úgy ennék már jó dinnyét”… – dünnyögi maga elé a fejét rázva Manyika, miközben a lenejlonozott dinnyedarabokat szagolgatja, hátha ez alapján sikerül kiválasztania egy olyat, amelyik valóban „mézédes hevesi”. Végül választ egyet, és kifizeti. Két és fél kiló, majd’ négyszáz forint. Még így is jól járt vele, hiszen a legtöbb árus 198-ért adja, csupán egy-két helyen lehet 149-ért venni kilóját kedd délután a Búza téri piacon.

Híg a leve

– Nem találni már olyan igazán jóízű dinnyét, mint régen. Lehet finomat kifogni, de olyat, mint húsz, harminc évvel ezelőtt, már nem találni – meséli aztán, mikor faggatni kezdjük. Elmondja, hogy bizony ő is dobott már ki dinnyét, mert ehetetlen volt, többek között ezért is vesz daraboltat az egész helyett: ezt legalább látja és szagolhatja. Na meg olcsóbb is.

– A darabokat viszik inkább, és a csíkos héjút, nem a zöldet. Így olcsóbb, és ez az elsődleges a vásárlónak a tapasztalat szerint – mondja Anita, aki kissé kókadtan áll a megrakott pult mögött. Ahogy mondja, aznap különösen rossz a kereslet, de egyébként sem kapkodják a dinnyét. Mindenki a minél olcsóbbat keresi, pedig a piros bélű gyümölcsre igazán áll a megállapítás, hogy ha olcsó, bizony híg lehet a leve.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara oldalán megjelent cikkben az egyik jászapáti nagytermelő azt is elmondta, miként lehetséges az árkülönbség.

– A jófajta, minőségi ­dinnyét hozó területen egy hektáron közel másfél millió forint a termelési költség. Így 130-140 forint/kilogramm a minimális és reális fogyasztói ár. Viszont vannak olyan hazai termelők, akik gyakorlatilag mennyiségre vonatkozó szerződést kötnek egyes áruházláncokkal; ennek köszönhetően az ő termelési költségük nagyjából 500-600 ezer forint/hektár lehet, és így már lehet 89 forintért akciózni. Na de ezeknek a dinnyéknek olyan is a minősége – magyarázta Pócs János.

Mindez – ha valóban így van is – nem igazán zavarta az áruházláncokban vásárolókat. Megnéztük két lánc egy-egy miskolci üzletét, ahol 89, illetve 99 a dinnye ára, és a hatalmas kartondobozok bizony pangtak az ürességtől.

Akár sárga béllel

– Ezt elkapkodták – kesergett Nagy Tibor, aki egy darabig szemezett a megmaradt négy hatalmas dinnyével, de aztán lemondóan legyintve otthagyta. Ilyen nagyot nem mer „bekockáztatni”.

– Lehet, hogy még cukorral is ehetetlen. Marad a zöldséges, veszek egy nagyobb szeletet, az is elég lesz kettőnknek egy szelet margarinos kenyérrel vacsorára – int búcsúzóul az áruház parkolójában.

Azért a piacon is fogyogat a dinnye. László standjánál van érdeklődő bőven a Búza téren, egyrészt sok szép gyümölcse van, jól megy a szilva és az áfonya is, másrészt a hagyományos zöld héjú, magszegény, és csíkos héjú mellett sárga bélű görögdinnyét is kínál, ami vonzza a tekinteteket és az érdeklődőket.

– Egy földön termett a piros belsejűvel Újfehértó mellett. Nagyrészt onnan kapjuk az árut. Kicsit egzotikus, de aki megkóstolta eddig, az esküszik rá – mosolyog a csodálkozásunkra. – Szerencsére nem vagyunk egyformák, így mindegyik fajta dinnyét viszik – teszi hozzá.

Kérdésünkre megerősíti, hogy a termelők panaszkodnak a munkaerőhiányra, ami miatt a termés egy része kint marad a földön.

– Ki akar nyolcezerért kint lenni tíz órát a földön a tűző napon? A piac meg átalakulóban van. Mindenkinek el kell dönteni, hogy mennyiséget vagy minőséget nyújt a vásárlónak. Én az utóbbira szavazok, mert itt nálunk nem megszerezni nehéz a vevőt, hanem megtartani – osztja meg búcsúzóul a véleményét.

Horváth Imre

