Meglehetünk a műanyag nélkül is

Egyre nagyobb veszélyt jelent az élővilágra nézve a műanyaghulladék. Év elején körülbelül 150 millió tonna műanyaghulladék úszott a világ óceánjaiban, és ez a mennyiség évente 8 millióval nő. Most még ötször több a hal a tengerekben, mint a plasztik, de a szakértők szerint – amennyiben a tendencia nem változik – 2050-re több lehet majd a műanyag a tengerekben, mint a hal. Hazánkban sem sokkal jobb a helyzet, elég csak arra gondolni, hogy 2017-ben a Tiszából százezer palackot szedtek ki a PET-kupa résztvevői.

Az ijesztő adatok hatására egyre többen hirdetnek meg a különböző a műanyagmentesség fontosságát hangsúlyozó akciót. Talán az egyik legismertebb ezek közül a Plastic Free July nemzetközi mozgalomhoz, vagyis a műanyagmentes július, melyet már évek óta megrendeznek. A megmozduláshoz bárki csatlakozhat, akinek fontos volt a környezettudatosság ezért vállalja, hogy egy hónapig fokozottan figyel a hozzáállására és elkerüli a műanyag zacskók, -flakonok és egyéb eszközök használatát.

Az akcióhoz kapcsolódott a „Töltsd velünk a júliust” kampány is, melynek keretén belül rendkívül környezetszennyező PET-palackok ellen hirdettek harcot. Az akció célja az volt, hogy csökkentsék az egy használat után szemétbe kerülő palackok számát, ezért mindenkit arra buzdítottak, hogy amikor csak tehetik, töltsék újra palackjaikat vagy vigyenek magukkal kulacsot. A kezdeményezéshez sok étterem csatlakozott, akik vállalták, hogy újratöltik a vendégek ivóalkalmatosságait.

Kertész Kata, az akcióhoz csatlakozott egyik miskolci étterem vezetője az Északnak korábban azt mondta, évek óta törekednek arra, hogy a lehető legkevesebb műanyagot használják az egységben, a palackmentes akciójuk pedig annyira sikeresnek bizonyult, hogy a következő hónapban, augusztusban is megtöltötték a betérők kulacsait.

Ha már augusztus, akkor érdemes szólni néhány szót a egy újabb kezdeményezésről is. Az év nyolcadik hónapjában ugyanis már évek óta a szívószálak kerülnek terítékre. Augusztusban tehát az akcióhoz csatlakozó éttermekben úgy ihatunk hűsítőt, hogy nem, vagy csak külön kérésre jár mellé szívószál, de olyan helyekkel is lehet találkozni, akik a kezdeményezés ideje alatt áttérnek a papírból készült szívószálra.

Végül, de nem utolsó sorban országszerte egyre többen hirdetnek szemétszedési akciókat, melyeken kiemelten figyelnek arra is, hogy a közterületeket a műanyaghulladéktól is megtisztítsák. A szemetszedes.hu oldalon mi magunk is találhatunk eseményeket, sőt saját akciót is szervezhetünk.

