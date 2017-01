Meglehet, valami változni fog

De mégis, azt gondolom, nagyon fontos, hogy mindent megpróbáljanak kideríteni. Egyáltalán nem mindegy, hogy vajon a buszok a jövőben milyen feltételekkel közlekedhetnek, ha kiderül valami, ami tanulságként szolgálhat a jövőre nézvést mindannyiunknak.

Sokkal veszélyesebb, ha a soktonnás teherautókkal nem stimmel valami.

Megváltozott a világ, az életünk egy nem elhanyagolható része az autópályákon bonyolódik. És úgy tűnik, nem veszélytelenül. Én nem értek hozzá, de a vasút eléggé vesztésre áll így első ránézésre, hiszen a kamionok száma láthatóan megugrott az utóbbi évtizedben a sztrádákon. S bár idióta száguldozók mindig adódnak, a kamionok önmagukban is jelentős veszélyforrások – én jobban tartok tőlük, mint attól, hogy egy Porsche leszorít. Hallok azért ezt-azt a sofőrök kimerültségéről, arról a hajtásról, amiben részük van – hiába a kötelező pihenő, amikor valaki többéves fáradtságot cipel a hátán. Vannak is balesetek, kisebbek-nagyobbak szép számmal – sokszor tragikusak is.

Az is nehezen felejthető emlék, amikor kezdő televíziósként Helsinkiben magyarokat kerestünk – mondták, menjünk a kikötőbe, ott lesznek bőven. Voltak is. Félreállított kamionokban ülő sofőrök, akiket nem engedtek tovább a finnek, mondván, ezekkel a gumikkal nem lehet ott közlekedni télen. Nem tudom, azóta mi változott, de gyakorta nézek rá reflexszerűen a kamionok kerekeire.

Biztos nagyon fontos a mostanság felszerelt mérőrendszer, ami a gyorshajtókat vadássza. De talán még fontosabb az, ahogyan ellenőrzik a közlekedőket egészen más módon. Azt hagyjuk is hogy kb. az előző rendszer idején nézte meg rendőr, amikor megállított, milyenek a gumik. És nem mernék nagy összegekben fogadni, hogy ne lehetne áttolni a műszaki vizsgán most is a sok sebből vérző járműveket .Néha ülök olyan taxikban, hogy kétségeim vannak, kitart-e a célig.

De ennél sokkal veszélyesebb, ha a soktonnás teherautókkal nem stimmel valami. Azért, ha nyitott szemmel járunk, sok mindent láthatunk. Környezetvédelmi szigorítások és vizsga ellenére vastagon füstölő autókat, láthatóan matuzsálemi korú buszokat, mikrobuszokat, amelyekkel embereket szállítanak.

Azt mondják – eddig –, hogy a gyerekeket szállító busznak egyáltalán nem volt semmi előrejelezhető baja, rendben voltak a papírjai, bár nem volt fiatal darab. Azt azért ugye tudjuk, hogy sok vállalkozás Magyarországon egyszerűen nem engedheti meg magának hogy fiatal vagy ne adja isten új járművekkel utaztasson, fuvarozzon. Biztos lehet jó karban tartani az öregebb gépeket is – de azért nagyobb az esély a hibára, ha valami felett már kicsit eljárt az idő.

Azt mondják, a következő nagy húzás az lesz, hogy automata méri majd a járművek súlyát is a sztrádákon. No nem azért, mert a túlterhelt autó az veszélyes – túl lassan áll meg, könnyebben borul. Hanem a fizetendő tarifa is más, ha más a súly. Az egész közlekedésre is igaz az örökbecsű mondás: akkor is a pénzről van szó, amikor nem a pénzről van szó.

– Kiss László –

