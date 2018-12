Meglehet újra a putnoki bronzérem

Az észak-borsodiak 29 pontot gyűjtöttek az ősz folyamán a harmadik vonal Keleti csoportjában, s bár a listavezető Szolnoktól (38), és a második ESMTK-tól (36) messze vannak, a harmadik Jászberénytől csak kettő (31), a negyedik Füzesgyarmattól (30) mindössze egy egységre.

A helyzetkihasználás

– Nem vagyok elégedetlen, de nem is vagyok elégedett. Elfogadható, ahol állunk – mondta Koszta Péter, a putnokiak vezetőedzője. – Az első három hazai meccsünkre nem lehetünk büszkék, hiszen kikaptunk a Szolnoktól, az ESMTK-tól és a Tállyától is. Márpedig úgy nehéz jó eredményt elérni, ha valaki otthon, zsinórban három vereséget szenved. Ezeknek leginkább a gyenge helyzetkihasználás volt az oka, valamint, hogy túl könnyű gólokat adtunk az ellenfeleknek. A Szolnok ellen vezettünk, a 90. percben is még 1–1 volt az állás, kicsit túlzásba estünk, nagyon kitámadtunk, és aztán a Szolnok lőtt egy gólt. Hibák jöttek az ESMTK és a Tállya ellen, a többi vereség, így a füzesgyarmati belefért, míg Jászberényben betliztünk. A többi idegenbeli mérkőzésünk körülbelül rendben volt.

Arról is beszélt a szakvezető, hogy utána minek köszönhetően tudtak jobb eredményeket hozni.

– Változtattunk a rendszeren és váltottunk személyeket is – árulta el Koszta Péter. – Védekezésben volt, amikor három védővel álltunk fel, a középpályán volt egy plusz védekezőbb típusú játékos, ez számított. Tehát az ősz egy része arra ment el, hogy ki, hol legyen a csapatban, akkor is, amikor sérültjeink vannak.

Nem lehet biztosra

Hogy vajon a bajnokság második felében fel lehet-e jönni az élboly, a vezető ,,kettes” mögé, arra az alábbiakat válaszolta a PFC trénere.

– Nem lesz könnyű a tavasz eleje, ugyanis megyünk a Szolnokhoz, és az erzsébetiekhez is – nyilatkozta Koszta Péter. – Igazából ebben a bajnokságban, ebben az osztályban sehol sem lehet biztosra menni, s mint jeleztem, idegenben nem ment rosszul, inkább a hazai mérlegünkön kell javítani. Úgy gondolom, ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor meg lehet célozni a dobogót.

A pontszámunk jónak mondható, több, mint tavaly ilyenkor volt, úgyhogy esély van arra, hogy ugyanúgy bronzérmesek legyünk, mint a 2017/2018-as évadban.” Koszta Péter

Az NB III-ban a legnagyobb értéke a feljutó helynek van, és mindenki azért küzd, hogy ne essen ki, mi ettől a kieső zónától már messze vagyunk, így arra tudunk gondolni, hogy miként jussunk minél előrébb.

Még képlékeny

A keretben esetlegesen várható változásokról, erősítésekről is kérdeztük a szakvezetőt.

– Ez a dolog még képlékeny – nyilatkozta a témához Koszta Péter. – Nyilván függ attól, hogy ki szeretne elmenni, és esetleg kire nem tartunk igényt. Az alapozást január közepén kezdjük, lesz idő a munkára, és arra is, hogy ezekre a személyi kérdésekre válaszokat kapjunk. Az NB II-es KBSC-től négyen kerültek hozzánk a nyáron, egyelőre úgy néz ki, hogy ezek a játékosok maradnak nálunk a tavasszal is.

Az NB III tavaszi évada március 3-án indul.

ÉM-MI

A gólszerzők

6 gólos: Katona Bence

5 gólos: Bene Attila

3 gólos: Kemény Tamás, Mahalek Marcell, Süttő Attila

2 gólos: Marius Constantinescu

1 gólos: Csirszki Martin, Czető Márk, Madarász János, Tóth Szabolcs

Öngól: Répási Gergő (Cigánd)

„Fiatal csapatunk megérkezett a felnőtt bajnokságba” Miskolc - A labdarúgó NB III Keleti csoport 16. fordulóját rendezték meg vasárnap. Megyénk csapatainak eredményei. Jászberényi FC – Cigánd SE 4-0 (2-0) Gyöngyös, 50 néző. V.: Juhász. Jászberény: Miski – Szemere, Szőllősi (László), Hevesi-Tóth, Ludasi, Fejes, Ilkovics, Szanyi, Farkas (Szanku), S... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA