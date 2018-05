Megkönnyebbült, miután nyakon szúrta az anyját Sajószögeden

Megkezdődött annak a férfinak a pere a Miskolci Törvényszéken, aki tavaly nyáron olyan súlyosan bántalmazta édesanyját, hogy az belehalt sérüléseibe. Az ügyészség a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére, különös kegyetlenséggel elkövetett emberöléssel vádolja az ötvenkilenc éves férfit.

A kórházban meghalt

Dr. Jogg Zsolt ügyész felidézte, a nyolcvan éves asszonyt tavaly július 3-án bántalmazta fia, aki ellen aznap este ideiglenes megelőző távoltartást is elrendeltek. Ennek ellenére másnap délután hazament, majd a nyári konyha teraszán a fotelban ülő anyját seprűnyéllel ütötte, amíg az eszköz el nem tört, majd egy késsel kis erővel nyakon szúrta. A szomszédok értesítették a rendőrséget, a kéztörést, a fején zúzódásokat, a nyakán szúrt sérülést elszenvedett nőt pedig mentőhelikopter vitte el. Az idős asszony július 24-én halt meg a kórházban a sérülés következményeként.

A vádlott azt mondta, nem emlékszik semmire, valószínűleg ittas volt tette elkövetésének idején. A korábbi vallomását fenntartotta, miszerint az elkövetés napján délelőtt ivott, majd aludt. Amikor hazament, anyját a szobájában találta, ahonnan kiment, rágyújtott és megjegyzést tett rá, s leült a fotelba. Arra még emlékszik, hogy a seprőt felkapva lesújt rá, de másra nem, csak a fogdában eszmélt föl.

Állítása szerint túlfeszült a húr. Felelevenítette, anyja és néhány hónappal korábban meghalt öccse az ő válása utáni hazaköltözése után többször is meglopta, helyette vették föl fizetését, s holmijait is eladogatták. Feltörték a lezárt műhelyét és szobáját is. Évekig nem élt a közös otthonukban, hanem munkahelyén, egy tanyán lakott, majd amikor ismét hazatért, akkor folyamatos volt a konfliktus.

Szerinte családtagjai ki akarták készíteni, ezért is vádolták meg többször azzal, hogy bántalmazta őket, például az öccsét léccel, ásóval, ásónyéllel. Elmondta, ezek jó része nem igaz, hiszen öccsét mások verték meg, mikor lopás közben tetten érték. Mint mondta, az őt terrorizáló anyját korábban meglökte, de komolyan nem bántotta, az igaz viszont, hogy ittasan megfenyegette. Többször volt kint náluk a rendőrség és a Tiszaújvárosi Járásbíróság fél éves, felfüggesztett szabadságvesztésre is ítélte családtagja bántalmazása miatt.

Többször panaszkodott a nő

A bíróság tanúkat is meghallgatott, többek között a szomszédokat. Egyikük elmondta, az idős asszony többször is panaszkodott arra, hogy fia bántotta őt. Az eset napján veszekedést és segélykérést hallott, majd értesítette a rendőrséget. Kiment a ház elé, ahogyan a többi szomszéd is. Pár perc múlva a vádlott kijött a kapun, kezeit törölgetve egy konyharuhába, s közölte velük, elvágta az anyja torkát, majd visszament. Megkönnyebbültnek tűnt.

– Tóth Balázs –

