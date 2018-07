Megkezdték a szerződéskötést a Tokaj-hegyaljai szőlőtermesztőkkel

A tájékoztatás szerint több mint ezer kistermelő kap felkérést a napokban a bevált elektronikus értesítés útján a felvásárlás részleteiről.

A szőlő jelenlegi érettségi állapota alapján idén egy jó évjáratra, és a szokásoshoz képest két héttel korábbi szüreti kezdésre számítanak – mondta a közlemény szerint Goreczky Gergely, a zrt. vezérigazgatója, megjegyezve: az ültetvényellenőrzés során kiválasztott parcellákról, több terméskategóriában, közel 90 ezer mázsa szőlő felvásárlása is lehetséges.

A közlés szerint a zrt. tartja a tavalyi felvásárlási árakat, így az eredetvédett tokaji borok alapanyagát adó szőlő ára kilónként legalább 100 forint lesz, de fajtától és mustfoktól függően 140-250 forint is lehet.

Goreczky Gergely hozzátette: kölcsönösen jó együttműködésre törekszenek a szőlőtermelőkkel az egyre jobb minőségű alapanyag előállításáért.

Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke korábban az MTI-nek azt mondta: a megszokottnál jóval korábban, már augusztusban megkezdődhet a hagyományos szőlőfajták szüretelése Tokaj-Hegyalján, mivel a szőlő két-három héttel előrébb jár az érésben az átlaghoz képest. Véleménye szerint ez annak köszönhető, hogy a tavasz alig néhány hétig tartott az idén, és bár a tél kitolódott, de nagyon hamar nyárias melegbe fordult az időjárás, a szőlő már májusban virágzott, ami ritka. Elmondta azt is, amennyiben az időjárás továbbra is kegyes lesz a borvidék gazdáihoz, átlagos, vagy azt egy kicsit meghaladó és kiváló minőségű lehet az idei termés, és bár az aszú érése még nagyon távoli, nagyon magas mustfokról is indulhat ősszel az aszúsodási folyamat, ami kiváló évjárat alapját képezheti.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA