Megkezdődött a tíz hónapos átszállósdi

„Tájékoztatjuk utasainkat, hogy Hatvan és Budapest Keleti-pályaudvar között az utazást vonatpótló buszokkal biztosítjuk” – harsogta az ismerős hang a Tiszai pályaudvaron hétfő délután. Február 4-étől Aszód és Pécel között bontják el és építik újjá teljesen a pályát. A munkavégzés alatt buszokkal szállítják az utasokat, melyek az M3-as autópályán és a 3-as úton közlekednek.

A szakasz átfogó rekonstrukciója még tavaly tavasszal kezdődött, a legjelentősebb menetrendi változásokra viszont ebben a tíz hónapban kell készülni. A vágányzárról és a részletekről tavaly év végétől egyre több és több információt hallani, és a pótlózás menete is nyilvános több mint két hete.

Talán ennek is köszönhetően, de érezhetően kevesebb utas érkezett intercityvel Miskolcra hétfő délután. A vasutat választók között pedig sok volt a külföldi.

Annak ellenére, hogy – kis túlzással – már hetek óta a csapból is a vágányzárról szóló hírek folytak, nem csak a külföldiek nem tudtak a változásról. Wirth Zoltánné például lapunknak azt mondta, lányához érkezett haza Miskolcra és meglepetésként érte az egész.

„Azért nem estem kétségbe, hiszen volt már részem hasonlóban. Pécsett élek, és ott is hasonló munkákat végeznek már évek óta. Nem örülök neki, de el kell fogadni, hogy most itt is elkezdték.”

Alig találta meg a buszokat

Tapasztalatairól is beszámolt: „A Keletibe érve minden ki volt táblázva, de az épületből kilépve alig találtam meg a pótlóbuszok indulási helyét. Végül egy taxis megmutatta. A buszokat folyamatosan töltik fel, és amint egy megtelik, indítják Hatvan felé, ahol a vonat megvárja az összeset, és csak úgy indul el Miskolcra. Gördülékenyen ment, de így is késtünk. Mivel én tavaly a pécsi vonalon már sírógörcsöt kaptam, alternatív közlekedési eszközt fogok keresni, amíg a munkák tartanak.”

A MÁV közlése szerint, ha a rekonstrukció elkészül, gyorsabbak lesznek a vonatok, egyes szakaszokon 160 kilométer/óra, valamint sűrűbbek lesznek a járatok, így több utast tudnak majd szállítani.

ÉM-TÁ

