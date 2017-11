Megkatéterezték, majd lehűtötték az újraélesztett beteget

Az elmúlt évtizedekben a szív és érredszeri betegségek kezelése robbanásszerű fejlődésen ment keresztül. A megjelenő új eljárások magukkal hozták ezen betegségek okozta egészségkárosodás és halálozás csökkenését, azonban hazánk mindezek ellenére élen jár és az Európai Unión belül a sereghajtók közé tartozik a keringési betegségek okozta halálozás tekintetében. Különösen hátrányos helyzetben van Borsod-Abaúj-Zemplén megye, ahol szívérrendszeri betegségeknek betudható halálozás csaknem kétszerese annak, mint ami a legjobb mutatókkal rendelkező hazai megyékben észlelhető.

A fejlett társadalmak összhalálozásának kb. 15 %-a hirtelen szívhalál, mely leggyakrabban a népbetegségnek számító koszorúsér betegség talaján alakul ki, de a tragikus esemény nem egyszer a fiatalokat, sőt élsportolókat sem kíméli. Hirtelen szívhalálról akkor beszélünk, ha a szívmegállás váratlanul, gyakran megelőző tünetek nélkül következik be. Ebben a helyzetben a biztos haláltól csak az időben elkezdett újraélesztés, majd, ha sikerül a keringést helyreállítani, akkor a magas szintű kardiológiai és intenzív terápiás ellátás mentheti meg a beteget. A szívmegállás során leghamarabb, már néhány perc alatt az agy károsodása lép fel és ha újra is indul a keringés a sikeresen újraélesztett betegeknél gyakran rokkantság alakul ki az agykárosodás miatt. Kutatók kimutatták, hogy az agyi károsodás mértéke csökkenthető, a túlélés növelhető, ha a sikeresen újraélesztett betegek testét az orvosok 32-36 °C fokra lehűtik.



Ellátó központ Miskolcon

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházban a Kardiológiai Intenzív Osztályon egy Regionális Újraélesztés Utáni Ellátó Központ működik, ahol egész Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Heves megye keleti felének hirtelen szívhalálból sikeresen újraélesztett betegeit fogadják és egy speciálisan képzett orvoscsapat komplex ellátás nyújtására képes. Indokolt esetben azonnal elvégzik a szívkatéterezést, hogy felmérjék a hirtelen szívhalál okát és szükség esetén megtörténik a beszűkült vagy elzáródott koszorúsér megnyitása. Lehetőség van az agyi elektromos tevékenység folyamatos észlelésére. Komoly, országos szinten is számottevő és ritkaságnak számító újítás, hogy a kórház orvosai egy mikroprocesszor vezérelt speciális eszköz segítségével képesek a betegeket belülről lehűteni. Ehhez valamelyik nagyvénán keresztül egy hosszú, vastag katétert vezetnek a hasba vagy a mellkasba, melyen keresztül jéghideg folyadékot keringtetve percek alatt képesek az agyi hőmérsékletet lecsökkenteni, így mérsékelve az agykárosodást. A szakirodalomban arra is vannak adatok, hogy a test lehűtése nemcsak az agy szempontjából lehet kedvező hatású, hanem felmerül, hogy a szívinfarktus kiterjedését is mérsékelheti.

Új életet kapott

Az új eljárást már több alkalommal sikeresen alkalmazták a központ orvosai. Legutóbb néhány nappal ezelőtt egy szívinfarktus miatt hirtelen szívhalált halt, majd újraélesztett, de kómában lévő betegnél vetették be a készüléket. A sikeres szívkatéterezés és az infarktusért felelős ér megnyitása mellett az ügyeletes orvoscsapat az éjszaka 32 °C fokra lehűtötte a beteget, majd 24 órás kezelés után sikeresen ébresztették. A páciens agyi károsodás nélkül, tiszta tudattal, jó állapotban távozott a kórházból.

Hétfőn délelőtt a központ orvosai, dr. Nagy Gergely, a kardiológiai osztály osztályvezető főorvosa, dr. Ondrejkó Zsolt részlegvezető főorvos, dr. Csengő Erika részlegvezető főorvos, illetve dr. Kőrösi Zsolt szakorvos, valamint dr. Tiba Sándor a kórház főigazgatója és dr. Pap Tibor orvosigazgató, az érintett pácienssel, Oláh Tiborral közösen mutatták be a sikeres eljárást. Mint elhangzott, ezt ma már a napi rutinmunka részévé tudták tenni, de nagy igény lenne az eljárásaikra, amelyet nem tudnak kapacitásproblémák miatt kezelni. Noha szakemberrel jól ellátott a kórház, az ágy kevés, így a jövőben korszerű kardiológiai központ építését tervezik. Oláh Tibor arról beszélt, hogy kapott egy második esélyt az életre, hogy a szeretteivel legyen, amiért nem tud eléggé hálás lenni, reméli, hogy az eljárás még nagyon sok ember életét menti meg az övéhez hasonlóan.

További lehetőségek

Indokolt esetben a kórház orvosai a már gyógyulófélben lévő betegekbe olyan speciális eszközt (ún. ICD pacemakert) tudnak beültetni, mely képes egy újabb hirtelen szívhalált okozó ritmuszavar esetén elektromosan beavatkozni és a normális szívritmust helyreállítani. A kevésbé sikeres helyzetekben, ha a súlyos agykárosodás már nem visszafordítható és bekövetkezik az agy elhalása, akkor a szakmai és törvényi szabályozásnak megfelelően szóba jöhet a még életképes szervek transzplantációja. A Regionális Újraélesztés Utáni Ellátó Központ működése során erre is volt példa. A közelmúltban a kórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályának közreműködésével egy tragikus sorsú fiatal beteg esete kapcsán több szervátültetésre váró betegen sikerült segíteni.

