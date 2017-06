Mégis megrendezik a Miskolci Sörfesztivált szeptemberben

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Hajdú Péter május elején jelentette be, hogy nem szervezi meg tovább a Miskolci Sörfesztivált. Akkor arról írt a Blikk, hogy az önkormányzat nem hosszabbította meg az eredetileg öt évre szóló szerződést Hajdúval, ezért búcsúzik a tévés műsorvezető a népkerti rendezvénytől. Az értesülést később maga Hajdú Péter és a miskolci önkormányzat is megerősítette.

– Miskolc önkormányzata valóban nem hosszabbította meg szerződését Hajdú Péter cégével. A fesztiválról a későbbiekben tájékoztatjuk a városlakókat – tájékoztatta portálunkat májusban az önkormányzat.

Úgy tűnik azóta mégiscsak sikerült a feleknek dűlőre jutnia, és a szerződés hosszabbítás is megtörtént: szerda délelőtt tették közzé a hírt a szervezők a fesztivál hivatalos Facebook oldalán, hogy sikerült megállapodniuk a helyi önkormányzattal, így idén is megrendezik a Miskolci Sörfesztivált.

Kedves Barátaink! Sikerült megállapodnunk a miskolci önkormányzattal és szeptember 8-tól 10-ig idén is lesz MISKOLCI SÖRFESZTIVÁL. Show must go on!!! Hamarosan jönnek a részletek! Szép napot nektek” – írják a szűkszavú, ám annál lelkesebb bejegyzésben.