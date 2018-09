Megidézik a kohászat múltját Miskolcon

„Amikor még fújt a gyár” címmel nyílt meg múlt héten a diósgyőri kohászatnak és gépiparnak emléket állító tárlat a Herman Ottó Múzeum papszeri kiállítóépületében. A megnyitón először a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket. Tóth Arnold hangsúlyozta, a kohászat, a gyár, az ipartörténet nagyon fontos hívószavak Miskolcon mind a mai napig, hiszen ennek a kulturális örökségnek az emlékei mindig sokakat megmozgatnak.

Hatalmas vízió

– Intézményünk néhány éve hatalmas víziót álmodott meg, nevezetesen azt, hogy itt, a Papszeren egyszer ismét megnyithassunk egy várostörténeti kiállítást.

© Fotó: Ádám János

– Addig is, amíg ez valóra válik, igyekszünk egy-egy kisebb kamarakiállítással a saját és a közönség figyelmét is ráirányítani arra, hogy ez az öreg kiállítóépület a várostörténet háza, otthona. Ilyen kiállítás ez a mostani, a kohászat emlékét megidéző, és ilyen volt korábban a régi stadion történetét bemutató tárlat is – hangsúlyozta Tóth Arnold.

Második otthonuk

Pfliegler Péter, Miskolc alpolgármestere hozzátette, a kiállítással két olyan gyárra emlékezik a város, amely rengeteg miskolcinak volt így vagy úgy a második otthona.

© Fotó: Ádám János

– Bár ma már modern, a XXI. század technológiáját használó gyárak működnek Miskolcon, nem felejtjük a huszadik századi Miskolc sorsát, lakóinak hétköznapjait, a város életét alapvetően meghatározó, az idén 150 éves vasgyárat, az üzemet működtető szakembereket – hangsúlyozta az alpolgármester, aki örömét fejezte ki, hogy a megnyitóra nagyon sokan voltak kíváncsiak.

December végéig

A beszédeket követően Drótos László, az egykori Diósgyőri Vasgyár nyugalmazott vezérigazgatója elevenítette fel a 150 éves diósgyőri kohászat történetét.

A Herman Ottó Múzeum, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Kohászati Gyűjteménye és az Észak-Kelet Magyarország Ipartörténetének Ápolásáért Alapítvány szervezésében létrejött kiállítás december 21-éig tekinthető meg.

TÁ

