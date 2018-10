„Meghalsz kutya!” – kiabálták Encsen a gázoló nőnek

Takarásból lépett a kocsi elé egy ötéves gyerek múlt szombaton Encsen, az autót vezető nő nem tudta elkerülni a gázolást, ám azonnal megállt, hogy segítséget nyújtson – vesztére, mert a gyerek hozzátartozói azonnal ott termettek, és bántalmazták őt. Az esetről már beszámoltunk, most pedig egy családi ismerősön keresztül sikerült elérnünk, az érintett sofőrt, ő tolmácsolta számunkra, mi is történt.

Emberszámba se vették

– Ő a helyi boltos, tehát jól ismerték a támadói, ennek ellenére bántalmazták. Azt kiabálták neki, hogy „Meghalsz kutya!”, tehát emberszámba sem vették, de az is nagyon elkeserítő, hogy egy utcabeli nőn kívül senki nem sietett a segítségére – magyarázta az ismerős. Az ugyanis valóban igaz – tudtuk meg –, hogy egy nő igyekezett visszatartani a támadókat és eléjük állni, a több helyen megjelent információval ellentétben azonban nem volt az autót vezető nővel a veje, a sógora ért oda a bántalmazás közben és szenvedett el szintén sérüléseket.

Emellett is számtalan fals információ kering az interneten és a közösségi oldalon, amelyeket igyekeztünk tisztázni a nő ismerősének tolmácsolásában. Így tagadta azt, hogy alkoholt fogyasztott, vagy gyorsan hajtott volna, sőt, lassabban ment, mint ott megengedett.

Kiütötték a fogát

Az esettel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a nő már nem tudta elkerülni a gázolást, közben azonban félrekapta a kormányt, és az árokba hajtott. Bár kinyílt az autóban a légzsák, azonnal kiszállt, hogy a kislányon segítsen. Ekkor kiabáltak neki, majd egy férfi többször arcon ütötte, aztán az autó ellen fordult és beverte a szélvédőjét, ablakait. Ezt követően többen is nekitámadtak a nőnek, ütötték, rúgták, de közben kiérkezett a rendőrség és kimentette a szorult helyzetből.

– Valóban kiverték egy fogát, nagyon fáj az állkapcsa, nem is tud enni rendesen, az oldalán és a nyakán is vannak külsérelmi nyomok, de a lelki sebek ennél is nagyobbak – mondja a családi ismerős.

A nőt a családja nem akarja visszaengedni a településre sem dolgozni, sem lakni, mivel tartanak attól, hogy további atrocitásnak lenne kitéve.

A rendőrség úgy tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a településen nyugalom van, és nem tapasztalható ellenséges hangulat.

