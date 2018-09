Megfuttatják a város lakóit Ózdon

A tömegsportrendezvényt 2015 és 2016 után idén harmadik alkalommal rendezik meg az észak-borsodi településen. A részvétel ingyenes és mindenki számára nyitott. A szervezők szeptember 28-án, pénteken 18 órára várják a jelentkezőket. Az ÓSÉK stadionban található irodájában előzetesen is lehet nevezni, de az indulási szándékot a futás előtt, a helyszínen is le lehet adni. Minden résztvevő emléklapot kap, valamint a helyi vállalkozók által felajánlott díjakat is meg lehet nyerni.

ÉM-ME

