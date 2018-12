Megfontolt karácsonyt kívánunk!

Akármilyen kölcsöntípusról van is szó, egy dolog közös bennük: mindegyik hosszabb távú kötelezettséget jelent.

Egy nem átgondolt, a reklámok, hirdetések hatására hirtelen felvett hitel anyagilag megterhelheti a családi kasszát, megnehezítheti az újévkezdést, súlyosabb esetben akár tartós anyagi problémákat is okozhat. Ha úgy dönt, hogy a kiadásokat hitelből kívánja fedezni, vizsgáljon meg több lehetőséget, hasonlítsa össze több szolgáltató ajánlatát! Mindig nézzen utána a részleteknek, alaposan tájékozódjon, figyelmesen olvassa el a feltételeket!

Midig tegyük fel magunknak a kérdést: tényleg szükség van erre a vásárlásra? Valós szükséglet az, amiért épp vásárolni készülök, és valóban megengedhetem magamnak ezt a kiadást? Az “itt és most fogyassz” parancsa midig rossz döntéseket szül. Legalább ennyire fontos annak megértése, hogy minden „akció” csak látványos marketing fogás, mivel a kereskedők profitért dolgoznak, és erről a profitról még akkor sem mondanak le, ha látszólag alacsonyabb áron történik az értékesítés. Nagyon leegyszerűsítve azt is mondhatjuk, hogy az akciós ár az, amikor a józan eszünkre hallgatva is értékarányosnak tűnik egy vétel.

Ebben az időszakban sok 0%-os THM ajánlattal is találkozhatunk. Ezek előnyös vásárlási lehetőségek, de nem szabad elfelejteni, hogy törlesztési probléma esetén magas plusz költségekre és büntető kamatokra számíthatunk, arról nem is beszélve, hogy ha egy így megvásárolt műszaki cikk a mi hibánkból megy tönkre (nem garanciális hiba), változatlanul folytatni kell a törlesztést, ami igen kellemetlen lehet.

A tudatos döntéshez érdemes átfutni a 9+1 tudnivaló a fogyasztási hitelekről c. Pénzügyi Navigátor, valamint az Egy percben a gyorskölcsönökről c. Pénzügyi Navigátor Extra füzetet is.

A Pénzügyi Fogyasztóvédők miskolci irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén ingyenes segítséget kérhet.

Elérhetőségek:

Cím: 3530 Miskolc Szemere Bertalan u. 2. I. em. 10. (a Szinva Terasz mellett, a “Szemere Palota” épületének emeletén)

Telefon: 06/30-487-3609 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: miskolc@penzugyifogyaszto.hu

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00

SZERDA: 10:00-16:00

CSÜTÖRTÖK: 8:00-14:00

ÜNNEPEK ELŐTT IS TÁJÉKOZÓDJON A PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR MOBILAPPAL!

Gyorsan utánanézne, hol van a legközelebbi bankautomata? Tudni szeretné egy külföldi deviza aktuális árfolyamát? Kíváncsi az egyes szolgáltatók ajánlataira és össze is hasonlítaná őket? Szeretne naprakész lenni a pénzügyi világ híreivel kapcsolatban? Töltse le az új Pénzügyi Navigátor mobilappot, és állítsa be a funkciókat, értesítéseket úgy, ahogy Önnek a legmegfelelőbb!

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mnb.navigator

https://itunes.apple.com/hu/app/pénzügyi-navigátor/id1411972411?mt=8

