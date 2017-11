Önnek melyik a kedvenc csapata a megyei II. osztály Közép csoportjában? Bükkzsérc

Cserépfalu

Emőd

Harsány

Hernádnémeti

Kisgyőr

Mezőcsát

Mezőkeresztes

Mezőnagymihály

Nyékládháza

Ónod

Sajószöged

Tibolddaróc

Tiszakeszi

Tiszapalkonya

Vatta View Results

Sajószöged – Mezőnagymihály 2-0 (0-0)

Sajószöged, 100 néző. V.: Füleki.

Sajószöged: Serki – Pásztor (Migyu), Farkas, Kiss, Kovács, Sebők, Gyuricskó, Tóth, Tekse (Antal), Nagy, Fekete. Edző: Antal József.

Mezőnagymihály: Potyka – Nagy, Gáspár (Bertók), Sajtós, Lakatos (Ferenczi), Mémeth (Botos), Fónagy, Simon, Kiss, Mohácsi (Szilágyi), Boros K. Edző: Ferenczi György.

G.: Kovács, Sebők. Kiállítva: Kiss (Mezőnagymihály, 66.) Jók: az egész csapat ill. Simon. Ifi: 1-1.

Antal József: – Uraltuk a mérkőzést. Egy-két lehetősége volt a vendégeknek is, de akár több góllal is győzhettünk volna. Több nagyon jó teljesítmény is volt a mai napon. Hatott a „fejmosás”. Őszinte részvétünk a Holló családnak.

Ferenczi György: – A csapat őszinte részvétét fejezi ki a Holló családnak. Isten nyugosztalja Feri bácsit!

Tiszakeszi – Vatta 6-0 (4-0)

Tiszakeszi, 200 néző. V.: Nagy L.

Tiszakeszi: M. Varga G. – Szabó, Molnár (Lados), Farkas (Sepsi), Gaál (Tamás), Borza, Rémiás, Soltész, Egyed (Bak), Nyeste, Török (M. Varga Cs.). Edző: Molnár János.

Vatta: Faragó – Orosz, Román, Kerekes, Stumpf Á. (Pusoma), Dancs, Rontó, Szabó, Stumpf P. (K. Tóth), Gulyás (Bubenkó), Horváth. Edző: Kovalik Mihály.

G.: Nyeste (2), Gaál (2), Egyed, Tamás. Kiállítva: Kerekes (67). Jók: az egész csapat, ill. senki. Ifi: 3-1

Molnár János: – Győzelmünkhöz semmi kétség nem fér. A játékosok szép és eredményes produkcióval alapozták meg az esti sportbált.

Kovalik Mihály: – Megfáztunk a hideg szélben. Gratulálok a hazai csapatnak.

Bükkzsérc – Emőd 2-1 (2-1)

Bükkzsérc, 60 néző. V.: Szoboszlay.

Bükkzsérc: Bukta – Szemán I. (Rémiás), Mikita, Kriston, Karancsi, Horváth (Reményi), Szemán P., Csiszár Sz., Fehér, Jóna, Lázár. Edző: Kovács József.

Emőd: Szurkos – Hozdik, Petruska, Boszák, Szabó, Zsíros, Nagy, Hriczó, Vass, Rémiás (Emődi), Fekete. Edző: Vass László.

G.: Mikita, Karancsi, ill. Vass. Jók: Bukta, ill. az egész csapat. Ifi: 1-2.

Kovács József: – Azt hittük, a múlt heti játékunk volt a leggyengébb a szezonban pedig nem így van. Csak a 3 pontnak örülhetünk.

Vass László: – Megnehezítettük a leendő bajnokcsapat dolgát. Remélem az idén vállalják a megyei I. osztályt. Gratulálok az ifi győzelméhez.

Hernádnémeti – Tibolddaróc 1-1 (1-1)

Hernádnémeti, 50 néző. V.: Nagy F.

Hernádnémeti: Magyar – Almádi, Kovács, Lakatos, Dobos D. (Novotny), Debrődi (Dobos G.), Sulkovszki (Szolnoki), Balogh (Budai), Horváth, Szabó, Nótár. Edző: Lázár Norbert.

Tibolddaróc: Besenyei – Juhász, Holicskó Gy., Bukta (Lukács), Pásztor, Balázs, Burai, Nagy, Sályi, Csipi, Görzsöny (Juhász). Edző: Szűcs Levente.

G.: Horváth, ill. Bukta. Kiállítva: Almádi (90.) Jók: Magyar, Lakatos, Almádi, Szabó, Dobos D., Kovács, ill. Juhász, Besenyei, Csipi, Burai. Ifi: elmaradt mert a vendégek nem álltak ki.

Lázár Norbert: – Veszekedünk egymással, veszekedünk a játékvezetővel, ahelyett, hogy a rengeteg helyzetünket berúgnánk!

Szűcs Levente: – Sok helyzet mindkét oldalon, de ennek ellenére úgy gondolom egy picivel közelebb álltunk a győzelemhez, mint a hazaiak.

– ÉM –

