Megérkezett a dobszerkó Göncruszkára

Megérkezett a göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskolába a gyerekeknek való dobfelszerelés. Nem is akárkik vitték el az értékes ajándékot: maguk a Tankcsapda együttes tagjai.

„Legyél Dob­sztár!” – így szólt a Tankcsapda felhívása, melynek az volt a lényege, hogy elajándékozzák Fejes Tomi (az együttes dobosa) dobfelszerelését egy tehetséges pályázónak. A göncruszkai iskola is pályázott, hiszen sok zenét tanuló gyerek jár ide. Igaz, Fejes Tomi dobfelszerelését nem ők nyerték meg, de a Tankcsapda őket is megajándékozta egy másik, gyerekeknek való, de kiváló minőségű dobszettel. Az öröm óriási, a nebulók alig várják, hogy elkezdődjön a doboktatás. Természetesen mi is kíváncsiak voltunk a nem mindennapi ajándékra.

Öt feldolgozás

A dobszerkót április 11-én vitte el az együttes, melyről Szabó Márk református lelkész mesélt lapunknak. Elöljáróban elárulta, a felszerelés átadását hosszú egyeztetés előzte meg, mert a zenészek épp egy albumot vesznek föl, az iskola pedig szerette volna, ha a dobszerkó az épület átadásra váró új szárnyában kapna helyet. Az ajándék egy Tama márkájú dobfelszerelés, ami kiváló minőségű, strapabíró, így a gyerekeknek tanulás céljára tökéletes.

– Ez örökké fog tartani – mondta átadáskor Fejes Tomi. Az együttes egyébként még soha nem volt iskolában, most azonban rögtön hatalmas meglepetés érte őket, hiszen a gyerekek öt feldolgozott Tankcsapda nótát énekeltek el nekik.

Ezek olyan számok voltak, melyek evangéliumot is hordoznak magukban mint az Örökké tart, Adjon az ég. Ez húsvét előtt kiemelten fontos volt! A karvezető dr. Beidek Adrienn ének-zene tanár volt, a feldolgozásokat is ő készítette. A zenészek nagyon meghatódtak, ekkora meglepetésre nem számítottak. Sidlovics Gábor gitáros a műsor után azt mondta, mindenki a siker és a pénz miatt akar rockzenész lenni, de mindennél többet ért a gyerekek produkciója, ami hatalmas élményt jelentett számukra. Lukács László énekes pedig az átadás utáni interjúban megemlítette: néhány éve kirúgtak egy gyereket a debreceni református iskolából, mert tankcsapdás pólót hordott, most pedig egy másik református iskolában Tankcsapda-számokat énekelnek a gyerekek.

– Természetesen közös fotók is készültek, az együttes tagjai dedikáltak, és készítettek egy videót is, ami felkerült az oldalukra – mesélte Szabó Márk.

A dobórák pedig hamarosan indulnak, az iskola vezetése már tárgyal egy tanárral. Óriási az érdeklődés, a fiúk, a lányok, de még a pedagógusok is szeretnének megtanulni dobolni.

ÉM-HE

VISSZA A KEZDŐOLDALRA