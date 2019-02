Megenyhült az idő, jó ez így nekünk?

Nehéz eldönteni, hogy örüljünk vagy sem a tavaszias időjárásnak, amelyet az elmúlt napokban kaptunk, és amely a meteorológiai előrejelzés alapján még marad is napközben a héten, noha éjjelente kisebb fagyok lehetnek. A jövő hétre kifejezetten tavaszias időjárás lehetőségét harangozták be.

Ha kell, takarjuk

Ha azt nézzük, hogy február végén már ültetni is lehet, és szoktunk is, akkor minden rendben, ha azonban a régi telekre emlékezünk, akkor a február még fagyos hónapként rémlik fel. Ha pedig az elmúlt néhány tél végét idézzük, akkor bizony könnyen megijedhetünk, mert a gyorsan jött meleg után az utóbbi években még visszareccsintett a hideg és a hó, akár márciusban is.

A korán jött tavasz a növényeket, no meg a kertészt is megzavarhatja, de komoly aggodalomra adhat okot az is, ha a később jövő fagy lecsap a tavaszt érző növényeinkre. Azt pedig, hogy valami beindult a természetben az enyhülés hatására, mi sem jelzi jobban, mint hogy az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet: az enyhülés és a dél felől érkező légáramlatok hatására egyes kora tavaszi allergén növények, mint a mogyoró, az éger, a ciprus- és a tiszafafélék pollenje már megjelent a levegőben.

– Ha az enyhe idő miatt a növényekben megindul a nedvkeringés, és érkezik egy tartós mínusz, akkor el is fagyhatnak a fák – magyarázza Konkoly Andrea dísznövénykertész, a Dr. Park vezetője. Jó tanácsa szerint mindenki igyekezzen a saját lehetőségeihez mérten felkészülni a növényei védelmére. Ha a felmelegedés után újra támadna a télies időjárás, és a mínuszokkal együtt hó is jön, akkor nem olyan nagy a baj, mert a hótakaró nyújt némi védelmet a növényeinknek. Ha azonban csak nagy hidegek érkeznek, akkor nagyobb kár keletkezhet.

Avarral, szalmával, szénával, egyéb anyagokkal sokan szokták a fagyérzékeny növények tövét mulcsolni, hogy a gyökerekben ne szenvedjen legalább kárt, és így túlélhessen.

– Az enyhe telek előnye, hogy a fagyérzékeny növények fagykár nélkül vészelik át a telet. Én bízom benne, hogy nagy hideg már nem lesz, és így ezek szépen élnek, teremnek majd idén – teszi hozzá Konkoly Andrea.

Permetezni óvatosságból?

Az enyhe téli időjárás erősen kedvez a kórokozók áttelelésének, és így könnyen lehet, hogy a tavasz első jelére máris nagy nyomással kell szembenézniük a gazdáknak és a kiskerttulajdonosoknak. Ez különösen azért tölti el nyugtalansággal a kerttulajdonosokat, mert tavaly is az összes fertőzés megjelent a kertekben és udvarokon, amely csak előfordulhat.

A tavalyi kertművelést, a gyümölcsösökben való munkát a lemosó permetezéssel zártuk le – ahogy a tavaszt is ezzel érdemes indítani –, mégis többekben felmerült, hogy nem volna-e érdemes már most is permetezni a pluszokban, főleg ha a növények kizökkennek a mély nyugalmi állapotból. Ha valaki szükségét érzi, természetesen permetezhet, kárt biztosan nem okoz vele. A Sieberz tanácsa szerint a tél eleje a megfelelő idő arra, hogy megpermetezzük a növényeket, így megelőzhetjük a telet átvészelő rovarok és betegségek által okozott károkat. A kombinált mész, kén és olaj vagy réz összetételű permetezőszer a leggyakrabban használt téli kezelés. Ne permetezzünk, ha a hőmérséklet fagypont alatt van, vagy ha esik az eső, illetve ha erős szél fúj.

– Horváth Imre –

