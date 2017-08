„Megdögöltök kutyák” – A családja szerint nem támadt a rendőrökre a sajóládi férfi

Családja szerint a rendőrök nem fogtak fegyvert a fiatalemberre és nem is támadt a rendőrökre az a férfi, akit a napokban helyezett egy hónapra előzetes letartóztatásba a bíróság. A gyanúsítottal szemben felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult büntetőeljárás. Az adatok szerint a férfi ellen augusztus 3-án indult intézkedés Sajóládon, felesége bejelentésére. A férfi az intézkedés során agresszív volt, fenyegette a rendőröket, egyikük karját is lefogta, kővel dobálta őket és kapával indult meg feléjük. Ekkor vette elő az egyik járőr a fegyverét, majd a gyanúsított elhagyta a helyszínt, a felkutatására tett intézkedések csak később jártak eredménnyel. A férfi akár nyolc évet is kaphat, ha elítélik, de az előzetes letartóztatás ellen fellebbezett az ügyvédje.

A gyanúsított édesanyja szerint fia és felesége a boltból jöttek hazafelé, amikor vártak rájuk a rendőrök. Kiderült, a feleség hívta ki őket, mert nem engedi el. Ezután hiába próbált meg beszélni a nővel – akit a rendőrök autójukba ültettek -, már nem tudott, s úgy döntött, a Sajó felé veszi az irányt, megöli magát. A férfi anyja szerint a feleség megcsalta a fiát, de a fia továbbra is szerette a nőt.

– Jani korábban is többször kárt tett magában, megvágta magát, felakasztotta magát, de levágtuk. Amiatt, hogy ne tegyen kárt magában, a felesége nyugtatókat adott neki, akkor is ezek hatása alatt volt. Mondtam a rendőröknek, menjenek utána, azt mondták, menjek én, én vagyok az anyja. Amikor visszahoztam, még mindig ott voltak a rendőrök és a kocsiban a felesége és a gyereke – idézte föl az eseményeket Hankó Pálné, aki nem érti, miért nem vitték el őket a helyszínről (a nő egyébként azóta hazaköltözött édesanyjához).

– Ezután a fiam bement a házba, a tárcáját és a pénzét kereste, s mivel nem találta, úgy gondolta, a feleségénél van, ez előfordult máskor is. Nem kapta vissza a pénzt. Amikor kijött a házból, megcsúszott a lépcsőn, s az ott letámasztott kapába, vagy lapátba kapaszkodott. Miután felállt, a szerszámot a teraszra dobta – folytatta az asszony.

Mint mondta, ő segítséget kért a rendőröktől, de nem kapott. Férje is telefonált, hogy küldjenek segítséget, mentőt, vagy rendőrt. Jött egy másik rendőrautó is, majd később még több, az apja ezért hátra küldte a fiát, s ment utána a rendőr pszichológusnő, aki beszélt is vele. Aztán Jani tovább ment a házak felé, s végül, mint kiderült, egy ismerősénél esett össze, majd aludt el. Anyja aztán kereste a gyerekét mindenfelé, a Sajónál is.

– Ha rájuk támadt volna, egyértelmű, hogy akkor fegyvert fognak rá, s leteperik a 40 kilós fiamat, de meg sem mozdultak. Úgy gondolom, azt, hogy megtámadta őket és fegyvert fogtak rá, azért állítják, mert én azt mondtam nekik, fel fogom jelenteni őket, ha halálba kergetik a fiamat. Amikor elment a fiam, úgy hallottam, az egyik járőr mondta, ránk támadt a gyerek. A másik azt mondta, nem is támadott ránk, miért mondod? De ránk támadt. Jó, akkor ránk támadt – idézte föl emlékeit az asszony. Szerinte úgy vélték, az ő szava az övék ellen semmit sem ér.

– Bújtattam a fiamat, nem mertem a kezükre adni, mert bántották volna. Elmondtam nekik, beviszem a gyereket, de csak ügyvéddel együtt, s végül úgy is mentünk be. Igazságot szeretnék neki – mondta Hankó Pálné.

A családtagok egyébként elmondták, korábban is többször jártak már náluk a rendőrök, olyan dolgok miatt is, amit ők nem követtek el, s a környéken sincsenek mindenkivel jó viszonyban.

– Tóth Balázs –

Kapával fenyegette a rendőröket?

„Megdögöltök kutyák”, kiabálta a járőröknek a sajóládi férfi Miskolc, Sajólád - Kővel, kapával támadt a rendőrökre. Előzetes letartóztatásba került. A Miskolci Járásbíróság egy hónapra elrendelte az előzetes letartóztatását annak a gyanúsítottnak, akivel szemben felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult bü... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA