Megállíthatatlan a Varbó

A szépséges földrajzi környezetben fekvő, Miskolchoz közeli település együttese a megyei II. osztályú bajnokság Északi csoportját vezeti. Az elmúlt hétvégi fordulóban hazai környezetben 8-0-ra verte a Nyírjes-Szirma gárdáját és mivel az üldöző Gesztely csak döntetlent ért el, megszilárdította helyét a táblázat élén.

Ősztől dolgozik a klubnál

– Jó szereplésünknek van néhány titka – kezdte Asszony Béla, a Varbói Bányász Sport­egyesület edzője, aki ősztől dolgozik a varbói klubnál. – Mindenki, aki hozzánk tartozik, ellátja a szerepkörét, a játékosok akarnak, tanulékonyak, fejlődőképesek és az eredményesség motiválja őket. Gólátlagunk elfogadható, a nehézséget csupán a helyenkénti rapszodikusság jellemzi, ezen úgy igyekszem változtatni, hogy nem mindig ugyanazoknak adok lehetőséget, igyekszem mindenkinek szerepet adni. Keretünk bő, huszonnégy játékos alkotja, öten még ifjúságiak, közülük ketten sikeresen mutatkoztak be a Nyírjes-Szirma ellen. Éllovasként sem szállunk el önmagunktól, ez az osztály attól amatőr, hogy valamikor összejönnek az elképzelések a gyepen, valamikor pedig nem. Sokat számít, hogy ki és milyen periódusban van, például a meccs előtt kidolgozta magát a munkahelyén vagy sem. Mert nálunk a játékosok zöme a civil életben keresi kenyerét, de vannak tanulóink is. Átlagéletkorunk ideálisnak mondható, a különböző korosztályok szerencsésen ötvöződnek, a nagyok húzzák a kicsiket és ez fordítva is igaz. Hetente egy edzést tartunk és egy mérkőzést vívunk, ha feljutunk a megyei I. osztályba, akkor viszont minden bizonnyal többször kell majd tréningeznünk.

Pénzügyi kérdés

Arra a kérdésre, hogy céljuk-e a megyei elit, Asszony Béla így felelt:

– Szeretnénk egy lépcsőfokot ugrani, erről azonban még folynak az egyeztetések. Varbónak volt már megyei I. osztályú alakulata, most esélyünk van arra, hogy ismételjünk, ez „csupán” pénzügyi kérdés. A négy vagy hét pont előnyről majd kiderül, hogy mire lesz elegendő, még hosszú a tavasz, a bajnokságból sok van hátra. Nehéz fordulók elé nézünk, találkozunk a Gesztellyel, az Aszalóval, a Szalonnával, a Mályinkával és a szomszédvár Parasznyával is. A bajnokság megnyerése csak a végkifejlet, erre most nem gondolunk, inkább meccsről meccsre dolgozunk, haladunk előre.

A számok, az objektív mutatók a varbóiak mellett állnak: tizenkilenc mérkőzésükből tizenhetet nyertek meg és csupán egy-egy döntetlent és vereséget szedtek össze. Hetvenöt gólt szereztek, mindössze huszonhármat kaptak, teljesítményük 52 ponttal párosult.

Csapatukat az edzői poszt betöltése mellett Asszony Béla játékosként szintén szolgálja: teheti, hiszen még mindig csak harmincnégy esztendős, ebben a csoportban pedig a tőle tíz-húsz évvel idősebbek is hétről hétre a zöld gyepre lépnek.

Testnevelést és úszást oktat, de osztályfőnök is

Asszony Béla a kazincbarcikai Tompa Mihály Református Általános Iskolában tanít, amikor kerestük, nem vette fel a telefonját, mert éppen az ötödikeseket oktatta. Elmondta, hogy még osztályfőnökösködik, sőt úszóórákat is ad.

– Kolodzey Tamás –

A megyei II. osztály Északi csoport állása

1. Varbó 19 17 1 1 75-23 52

2. Gesztely 20 15 3 2 64-24 48

3. Aszaló 20 14 3 3 71-23 45

4. Sajóvámos 20 10 5 5 60-37 35

5. Parasznya 20 9 6 5 48-31 33

6. Sajósenye 20 9 5 6 66-34 32

7. Rudabánya 19 9 4 6 54-42 31

8. Szalonna * 20 9 4 7 48-45 30

9. Mályinka 19 8 6 5 54-40 30

10. Szirmabesenyő 20 5 6 9 30-32 21

11. Bódvaszilas 19 4 4 11 30-48 16

12. Nyírjes-Szirma 20 4 2 14 32-78 14

13. Ináncs 19 4 1 14 19-76 13

14. Mucsony 19 4 – 15 26-85 12

15. Dédestapolcsány 20 1 – 19 30-89 3

Nagybarca visszalépett

* 1 büntetőpont levonva

